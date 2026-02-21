تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تحدث عن وزير الطاقة.. ماذا كشف باسيل عن "زيادة البنزين"؟
Lebanon 24
21-02-2026
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
إنّ "الحكومة الحالية لم تقدم أي خطة أو فكرة اقتصادية"، مشيراً إلى أن "هناك أموالاً في
لبنان
والدليل أننا نستود كما في العام 2019 بحوالى 20 مليار دولار، فيما هناك 7 مليار دولار يمكن أن تصلنا عبر الاغتراب".
وتابع: "أنا من الناس الذين دفعوا ثمناً سياسياً وشعبياً لأنني وقفت ضد سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017، ولا يمكن أن نعيش الشعبوية في الحكم، وفي تاريخ لبنان لم يحصل أن صوت شخص مع القرار بالحكومة وصوت ضدها بمجلس النواب".
وخلال لقاء في
زحلة
، ذكر
باسيل
أن
وزير الطاقة
جو الصدي وافق على قرار زيادة الضريبة على البنزين، فيما اتفق مع أصحاب
المحطات
على زيادة 4 دولارات ولديّ على أدلة على ذلك، على حد قوله.
وتحدث عن مشروع تطوير الطريق الذي يربط زحلة بالمتن ويبلغ 27 مليون دولار والذي توقف العمل به، مشدداً على أننا "سنسعى لينفذ هذا المشروع"، وتابع: "نحن في مشروعنا الاقتصادي طرحنا مطارات
رياق
وعكار وحامات وقد قدمنا هذا الأمر خطياً، وكما يقوم نواب
عكار
بالدفع لمطار عكار ويشكلون ضغطاً هكذا يجب ان يفعل نواب زحلة للسعي لتنفيذ مشروع مطار رياق ونتعهد بذلك في المجلس المقبل".
