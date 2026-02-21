من سياسيين ورجال دين.. بيانات تهنئة بإعلان الأب أبو مراد طوباوياً

توالت بيانات التهنئة بإعلان الفاتيكان الأب بشارة أبو مراد طوباوياً، لما لهذا الحدث من أهمية كبيرة.

وهنأ رئيس جمعية "الانتشار" للروم الملكيّين الكاثوليك البروفسور يوسف بخاش، أبناء طائفة الروم الملكيّين الكاثوليك خصوصاً والمسيحيين واللبنانيين عموماً بإعلان الفاتيكان المكرم الأب بشارة أبو مراد طوباوياً.



وأشار إلى أن "هذا الحدث يشكّل محطة إضافية في تاريخ الكنيسة جمعاء، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في ودول الانتشار، كما يشكل علامة فارقة لمدينته الأم التي اثبت بطوباويته أنها عاصمة للكثلكة ومنبعاً للإيمان والرهبانية الباسيلية المخلصية التي استقى القداسة من منابعها ودير المخلص حيث تشبع بالإيمان والمحبة".





بدوره، وجّه النائب السابق أمل أبو زيد تهنئة بإعلان أبو مراد طوباوياً، وقال: "هنيئاً لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان والعالم والرهبانية الباسيلية المخلصية بإعلان الطوباوي الراهب الأب بشارة أبو مراد. إذ نأمل أن يكون قديساً على مذبح الرب".





من ناحيته، كتب الوزير والنائب السابق ميشال فرعون عبر منصة "آكس": "نبارك لطائفتنا الكريمة تطويب الأب بشارة أبو مراد، ابن الرهبانيّة المخلصيّة التي أنجبت أعلاماً تركوا بصمات في الطائفة، وقد كان الأب بشارة قدوةً في حياته ونحتاج اليوم الى شفاعته كلبنانيّين. نقولها، بفخر: مستحقٌّ، مستحقٌّ، مستحقّ" .



إلى ذلك، هنأ "التجدد للوطن" طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية المخلصية لمصادقة الكرسي الرسولي على تطويب الاب بشارة ابو مراد، "الذي كان مثالاً للإيمان والتقوى والخدمة والتجرد".





واعتبر، في بيان، أن "هذا التطويب بمثابة إقرار بدور الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية المخلصية، وتأكيد على القيم الروحية والانسانية التي عاشها الاب بشارة ابو مراد، ورسالة رجاء في ظل التحديات التي يعيشها لبنان".

أيضاً، هنأت رابطة الروم الكاثوليك "طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة ومؤمنين باعلان الفاتيكان تطويب الأب بشارة أبو مراد، ابن الرهبانيّة الباسيلية المخلصيّة التي احتضنت الاب المطوب كنسيا وروحيا".

وفي بيان لها، أضافت الرابطة: "نبارك لكنيستنا الرومية ولغبطة بطريركنا يوسف العبسي، ونصلي كي يرشدنا الطوباوي على طريق الحق والمحبة والسلام" .

من ناحيتها، هنأت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية الباسيلية المخلصية بإعلان الأب بشارة أبو مراد طوباويا.





وعبر حسابها على "آكس"، قالت أيوب: "هنيئاً لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان ومختلف أنحاء العالم والرهبانية الباسيلية المخلصية بمصادقة الكرسي الرسولي على تطويب الراهب الباسيلي المخلصي الأب بشارة أبو مراد. ابن زحلة البار تكريماً لمسيرته الإيمانية الزاخرة بالعطاء والتضحية وخدمة الإنسان".