Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-02-2026 | 02:15
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات photos 0
في عملية أمنية دقيقة نُفذت يوم الأحد الفائت، دهمت مديرية المخابرات في الجيش أحد أكبر مستودعات تخزين المخدرات في منطقة الليلكي، في خطوة وُصفت بأنها من أضخم الضربات التي استهدفت شبكات الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة.
 
 
 وبحسب المعلومات، فإن المداهمة جاءت بعد عملية رصد وتعقّب استمرت لأسابيع، شملت مراقبة تحركات مشبوهة في محيط المستودع.
 

العملية نُفذت بدقة عالية، حيث طوّقت القوة الأمنية المكان بشكل كامل قبل اقتحامه، ما حال دون تهريب الكميات الموجودة داخله.
 

ووفق المعلومات، تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها، من دون صدور بيان رسمي يحدد بدقة طبيعة المواد أو أوزانها حتى ساعة إعداد هذا التقرير. 
 

مصدر أمني رفيع أكد أن العملية تُعد من "أضخم الضربات الأمنية" التي استهدفت شبكات المخدرات مؤخراً، معتبراً أن حجم المضبوطات وطبيعة الموقع يشيران إلى بنية تنظيمية متقدمة تقف خلف النشاط.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

