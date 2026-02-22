تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-02-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عملية أمنية دقيقة نُفذت
يوم الأحد
الفائت، دهمت
مديرية المخابرات في الجيش
أحد أكبر مستودعات تخزين المخدرات في منطقة الليلكي، في خطوة وُصفت بأنها من أضخم الضربات التي استهدفت شبكات الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة.
وبحسب المعلومات، فإن المداهمة جاءت بعد عملية رصد وتعقّب استمرت لأسابيع، شملت مراقبة تحركات مشبوهة في محيط المستودع.
العملية نُفذت بدقة عالية، حيث طوّقت القوة الأمنية المكان بشكل كامل قبل اقتحامه، ما حال دون تهريب الكميات الموجودة داخله.
ووفق المعلومات، تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها، من دون صدور بيان رسمي يحدد بدقة طبيعة المواد أو أوزانها حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
مصدر أمني رفيع أكد أن العملية تُعد من "أضخم الضربات الأمنية" التي استهدفت شبكات المخدرات مؤخراً، معتبراً أن حجم المضبوطات وطبيعة الموقع يشيران إلى بنية تنظيمية متقدمة تقف خلف النشاط.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش يداهم معامل مخدرات في الهرمل ويوقف مطلوبين (صور)
Lebanon 24
الجيش يداهم معامل مخدرات في الهرمل ويوقف مطلوبين (صور)
22/02/2026 11:00:55
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم أحد المنتجعات البحرية.. ما السبب؟
Lebanon 24
الجيش يداهم أحد المنتجعات البحرية.. ما السبب؟
22/02/2026 11:00:55
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية… ومستودع كبير للماراغوانا في بعلبك
Lebanon 24
عملية نوعية… ومستودع كبير للماراغوانا في بعلبك
22/02/2026 11:00:55
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة للجيش... وضبط آلات لتصنيع المخدرات وسيارات
Lebanon 24
مداهمة للجيش... وضبط آلات لتصنيع المخدرات وسيارات
22/02/2026 11:00:55
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مديرية المخابرات في الجيش
مديرية المخابرات
مديرية ال
يوم الأحد
بيرة
برات
سابي
أوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
Lebanon 24
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
03:50 | 2026-02-22
22/02/2026 03:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:40 | 2026-02-22
22/02/2026 03:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
Lebanon 24
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
03:35 | 2026-02-22
22/02/2026 03:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
Lebanon 24
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
03:18 | 2026-02-22
22/02/2026 03:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
Lebanon 24
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
03:15 | 2026-02-22
22/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
08:14 | 2026-02-21
21/02/2026 08:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:50 | 2026-02-22
ريفي يهنىء السعودية بـ"يوم التأسيس"
03:40 | 2026-02-22
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:35 | 2026-02-22
طالب: على اللبنانيين التماسك والعمل على الوحدة تحت جبال الضغوط
03:18 | 2026-02-22
دريان: نريد أن نرى مشاريع تُنفذ بسرعة حتى تعود بيروت إلى تألقها ونضارتها
03:15 | 2026-02-22
هل يعلن "السيستاني" الجهاد؟
03:14 | 2026-02-22
في الكورة.. دعوة لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24