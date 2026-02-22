عون هنأ السعودية بالذكرى الـ299 لـيوم التأسيس: دعم المملكة للبنان موضع تقدير وامتنان

هنأ رئيس الجمهورية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وولي بن عبد العزيز بالذكرى الـ299 لـ "يوم التأسيس" التي تصادف اليوم 22 شباط، والذي يجسّد عمق الجذور التاريخية للدولة وامتداداها المتصل منذ ثلاثة قرون.

ونوه بدور في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة ودعمها لازدهار وما تبذله من دعم متواصل للبنان هو موضع تقدير وامتنان كل لبناني.



