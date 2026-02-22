تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مهرجانات الصيف على توقيت الانتخابات والأمن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-02-2026 | 16:03
مهرجانات الصيف على توقيت الانتخابات والأمن
عَلم "لبنان٢٤" أنّ رئيسات المهرجانات الكبرى في لبنان، ولا سيّما مهرجانات بعلبك وبيت الدين والأرز، أجرين في الأيام الماضية اتصالات بمرجعيات سياسية معنيّة بملف الانتخابات، بهدف تنسيق توقيت انطلاق الفعاليات الصيفية وعدم تعارضها مع الاستحقاق النيابي في المناطق المعنيّة.
وبحسب المعلومات، جاء الجواب واحدًا: التوجّه يميل إلى تأجيل الانتخابات النيابية، على الأقل لمدة سنة، في حال استمرّت الظروف السياسية والأمنية على حالها.
اللافت أنّ المهرجانات الثقافية، التي لطالما شكّلت متنفسًا للبنانيين في عزّ الأزمات، باتت هي الأخرى أسيرة السياسة وتعقيداتها، إلى حدّ السؤال مسبقًا عمّا إذا كان الصيف سيُفتح على الموسيقى… أم على المعارك الانتخابية المؤجَّلة، ام على وقع مخاوف من جولة تصعيد أمني جديدة تُخيّم على المشهد العام.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

بيت الدين

بعلبك

الأرز

المعن

"خاص لبنان24"

Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24