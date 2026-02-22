مهرجانات الصيف على توقيت الانتخابات والأمن

عَلم "لبنان٢٤" أنّ رئيسات المهرجانات الكبرى في ، ولا سيّما مهرجانات وبيت الدين والأرز، أجرين في الأيام الماضية اتصالات بمرجعيات سياسية معنيّة بملف الانتخابات، بهدف تنسيق توقيت انطلاق الفعاليات الصيفية وعدم تعارضها مع الاستحقاق النيابي في المناطق المعنيّة.

وبحسب المعلومات، جاء الجواب واحدًا: التوجّه يميل إلى تأجيل الانتخابات النيابية، على الأقل لمدة سنة، في حال استمرّت الظروف السياسية والأمنية على حالها.

اللافت أنّ المهرجانات الثقافية، التي لطالما شكّلت متنفسًا للبنانيين في عزّ الأزمات، باتت هي الأخرى أسيرة السياسة وتعقيداتها، إلى حدّ السؤال مسبقًا عمّا إذا كان الصيف سيُفتح على الموسيقى… أم على المعارك المؤجَّلة، ام على وقع مخاوف من جولة تصعيد أمني جديدة تُخيّم على المشهد العام.