ريفي مكرِّمًا بخاري في طرابلس: السعودية كانت على الدوام سنداً للبنان وداعمة لمسار استقراره

أقام النائب اللواء أشرف ريفي مأدبة إفطار تكريمية على شرف سفير في وليد بخاري، في دارته في ، بحضورعدد من النواب، الى جانب حشد من الفاعليات.

وقال ريفي : "نحن نؤكد أن اقتراب من الشعب اللبناني، ولا سيما من مدينة طرابلس، يبعث في نفوسنا الطمأنينة والأمل، لأن المملكة كانت على الدوام سنداً للبنان، وحاضنة لمسيرته، وداعمة لمسار الإنماء والاستقرار في الشقيقة، وفي مقدمتها لبنان".

وأضاف: "إن عودتكم إلى طرابلس لا تحمل بعداً سياسيا أو دبلوماسيا فحسب، بل تحمل بعداً وطنيا وشعبيا عميقا، يزرع أملا كبيرا في نفوس أبنائها، ويؤشر إلى مرحلة واعدة نتطلع فيها إلى نمو وازدهار يعم المدينة وكل لبنان".

وتوجه بالتحية إلى الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، معتبرا أن " الجديد والحكومة الحالية أعادا بث روح الأمل في نفوس اللبنانيين، الذين بدأوا يستشعرون جدية العمل للنهوض بالدولة ومؤسساتها".

وأكد أن طرابلس "مدينة العيش المشترك والتقوى والسلام، رغم كل محاولات التشويه التي طالت صورتها"، مشدداً على أن أبناءها "نجحوا في تكريس نموذج متقدم في التعايش الإسلامي–المسيحي، والحفاظ على السيادة والهوية الوطنية الجامعة، مؤكدا انه كان له دور في الحفاظ على هذا العيش بين كل الطوائف والمذاهب ".

وختم ريفي مؤكداً الرهان على "الدول العربية الشقيقة، وفي طليعتها المملكة العربية ، للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومساندته في مسار التعافي والخروج من أزمته"، مجدداً الترحيب بالسفير البخاري بالقول: "الدار داركم، وطرابلس كانت وستبقى مدينة الوفاء للأشقاء، بخاصة مملكة الخير".

السفير بخاري، أكد أن "المملكة العربية السعودية كانت وستبقى إلى جانب طرابلس وكل لبنان، حريصة على أمنه واستقراره وازدهاره، وداعمة لكل ما من شأنه تعزيز الدولة ومؤسساتها وخدمة الشعب اللبناني".