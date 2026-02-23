عن الجيش.. ماذا أبلغت إسرائيل أميركا؟

اعتبرت المنظومة الأمنية أن العاملة في (يونيفيل) أصبحت في الآونة الأخيرة ذات "موقف تصادمي" تجاه الجيش .



وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في المنظومة خلال محادثات مع جهات أميركية إنه "من الأفضل أن يعمل الجيش الإسرائيلي مباشرة مع ، دون مرافقة أو وجود لليونيفيل قرب الحدود". ولفتوا إلى أن "اليونيفيل تسبب ضرراً أكثر من الفائدة"، وفق تعبيرهم.

كما أضافوا أن "تفويض اليونيفيل في جنوب سينتهي نهاية العام الحالي. وفي الأسابيع الأخيرة رأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن اليونيفيل أصبحت أكثر عدائية تجاه الجيش الإسرائيلي وإسرائيل"، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين.



كذلك أردفوا أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية أشارت، من بين أمور أخرى، إلى قضايا التنسيق مع الجيش اللبناني وبيانات أصدرتها اليونيفيل ضد الجيش الإسرائيلي وإسرائيل". (العربية)