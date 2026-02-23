تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن الجيش.. ماذا أبلغت إسرائيل أميركا؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 01:17
A-
A+
عن الجيش.. ماذا أبلغت إسرائيل أميركا؟
اعتبرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصبحت في الآونة الأخيرة ذات "موقف تصادمي" تجاه الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في المنظومة خلال محادثات مع جهات أميركية إنه "من الأفضل أن يعمل الجيش الإسرائيلي مباشرة مع الجيش اللبناني، دون مرافقة أو وجود لليونيفيل قرب الحدود". ولفتوا إلى أن "اليونيفيل تسبب ضرراً أكثر من الفائدة"، وفق تعبيرهم. 
 
كما أضافوا أن "تفويض اليونيفيل في جنوب لبنان سينتهي نهاية العام الحالي. وفي الأسابيع الأخيرة رأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن اليونيفيل أصبحت أكثر عدائية تجاه الجيش الإسرائيلي وإسرائيل"، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

كذلك أردفوا أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية أشارت، من بين أمور أخرى، إلى قضايا التنسيق مع الجيش اللبناني وبيانات أصدرتها اليونيفيل ضد الجيش الإسرائيلي وإسرائيل". (العربية) 
 
 
 
 
 
لبنان

عربي-دولي

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

قوة الأمم المتحدة

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

