التبدلات السورية تؤثر انتخابيًا

تشير أوساط سياسية إلى أن تبدّل التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة لا يقتصر على إعادة رسم الخرائط بين ، بل يتعدّاه إلى تغيّر واضح في الانتماء السياسي لبعض الشخصيات.هذا التحوّل برز بشكل لافت بعد التغييرات التي طرأت على النظام في ، ما انعكس مباشرة على حسابات عدد من النواب، ولا سيما في المناطق الحدودية مع سوريا .وبحسب المتابعين، فإن هذه الشخصيات باتت تعيد تموضعها السياسي بما يتلاءم مع الواقع الإقليمي الجديد، في خطوة تعكس قراءة مختلفة للمرحلة المقبلة وتوازناتها، بعيدًا عن الاصطفافات التقليدية التي سادت في دورات سابقة.