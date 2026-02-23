النحاس بديلًا من الذهب والفضة في الأسواق

تشهد الأسواق في الآونة الأخيرة توجّهًا متزايدًا نحو بيع النحاس كمعدن بديل عن والفضة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الثمينة وتراجع القدرة الشرائية.ويؤكد عاملون في قطاع المجوهرات أن الإقبال على القطع المصنوعة من النحاس بدأ يتوسع، باعتباره خيارًا أقل كلفة، إضافة إلى استخداماته الصناعية الواسعة وارتفاع الطلب العالمي عليه في مجالات الطاقة والسيارات الكهربائية والإلكترونيات.ويأتي هذا التحوّل في إطار بحث المستهلكين عن بدائل عملية واقتصادية، وسط تقلبات الأسعار في والعالمية.