وفد "لجنة المهندسين المتقاعدين والعاملين في الشمال" زار كرم

زار وفد من "لجنة متابعة قضايا وحقوق المهندسين المتقاعدين والعاملين في "، النائب في حضور المهندس ربيع سابا، والمهندسين: عمر كبارة، وسام نادر، ربيع عبود، فادي الشماس وميشال .م.حاماتي.



تناول البحث، بحسب بيان، " الاجتماعية والمعيشية التي تهم الطبيب والمهندس في آن معا، وكان الرأي متفقا على ضرورة التكاتف بين النقابات الحرة وبخاصة من ناحية تحرير القسم الأكبر من الودائع في المصارف، وكيفية صرفها والاستفادة منها".



وأودع المجتمعون النائب كرم برنامجهم المرحلي، شاكرين له " وللمهندس سابا حضوره، وأعضاء اللجنة جميعا الذين يسعون إلى تبيان الحقائق للوصول إلى الأهداف والحلول المرجوة".

Advertisement