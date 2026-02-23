تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد "لجنة المهندسين المتقاعدين والعاملين في الشمال" زار كرم

Lebanon 24
23-02-2026 | 01:48
A-
A+
وفد لجنة المهندسين المتقاعدين والعاملين في الشمال زار كرم
وفد لجنة المهندسين المتقاعدين والعاملين في الشمال زار كرم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وفد من "لجنة متابعة قضايا وحقوق المهندسين المتقاعدين والعاملين في الشمال"، النائب فادي كرم في حضور المهندس ربيع سابا، والمهندسين: عمر كبارة، وسام نادر، ربيع عبود، فادي الشماس وميشال .م.حاماتي.

تناول البحث، بحسب بيان، "القضايا الاجتماعية والمعيشية التي تهم الطبيب والمهندس في آن معا، وكان الرأي متفقا على ضرورة التكاتف بين النقابات الحرة وبخاصة من ناحية تحرير القسم الأكبر من الودائع في المصارف، وكيفية صرفها والاستفادة منها".

وأودع المجتمعون النائب كرم برنامجهم المرحلي، شاكرين له "حسن الاستقبال وللمهندس سابا حضوره، وأعضاء اللجنة جميعا الذين يسعون إلى تبيان الحقائق للوصول إلى الأهداف والحلول المرجوة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد المهندسين المتقاعدين في الشمال يطرح مطالبه أمام النائب كبارة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال اطلعت الجسر على مطالبها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لعدد من المهندسين المتقاعدين اعتراضا على الراتب التقاعدي المقترح
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة المهندسين

حسن الاستقبال

أعضاء اللجنة

فادي كرم

القضايا

فادي ال

الشمال

حامات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24