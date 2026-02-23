تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:15
A-
A+
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أوضحت نقابة المالكين في بيان الآتي:



"أولًا: لا ترى النقابة أيّ حاجة إطلاقًا لأي إجراء استثنائي أو تشريعي إضافي يتعلّق بقانون الإيجارات السكنية، سوى تثبيت احتساب المهل القانونية اعتبارًا من عام ٢٠١٤، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ القانون وفق القراءة القانونية التي نتمسّك بها.



ثانيًا: تستغرب النقابة مطالبة بعض الجهات بتعديل القانون أو تمديده، في وقتٍ يكرّر فيه أصحاب هذه الدعوات أنفسهم القول إنّ "مواد القانون معلّقة". فإذا كان القانون، بحسب زعمهم، غير نافذ، فما مبرّر المطالبة بتعديله أو التدخّل فيه؟ إنّ هذا التناقض يطرح علامات استفهام جدّية حول الخلفيات الحقيقية لهذه المطالب.



ثالثًا: تؤكد النقابة عدم صحة مقولة تعليق القانون، وتشدّد على أنّ المرجعيّة الصالحة والوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه هي المحاكم المختصّة، لا المقالات أو البيانات الإعلاميّة.



رابعًا: تأسف النقابة لأنّ بعض الأصوات المطالِبة بالتمديد تمثّل عمليًا مستأجرين مستفيدين منذ سنوات طويلة من إشغال شبه مجاني على حساب المالكين، ومن بينهم للأسف محامون يفترض أن يكونوا في طليعة المدافِعين عن حسن تطبيق القانون، لا الساعين إلى إطالة أمد الاستفادة غير المتوازنة.



خامسًا: ترفض نقابة المالكين رفضًا قاطعًا أي محاولة جديدة لتمديد مفاعيل الاستفادة على حساب حقوق المالكين، الذين تحمّلوا طوال عقود أعباءً استثنائيّة نتيجة اختلال التوازن في العلاقة التأجيريّة.



ختم البيان:" الحل الوحيد احترام القانون وتطبيقه كما هو، وتثبيت المهل القانونيّة بوضوح، وصون دولة القانون والمؤسّسات بعيدًا من الضغوط والقراءات الانتقائية".
Advertisement
نقابة المالكين: زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات انتهى
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين تطالب بإطلاق برنامج وطني لترميم المباني المتصدعة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
