تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
Lebanon 24
23-02-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت نقابة المالكين في بيان الآتي:
"أولًا: لا ترى النقابة أيّ حاجة إطلاقًا لأي إجراء استثنائي أو تشريعي إضافي يتعلّق بقانون الإيجارات السكنية، سوى تثبيت احتساب المهل القانونية اعتبارًا من عام ٢٠١٤، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ القانون وفق القراءة القانونية التي نتمسّك بها.
ثانيًا: تستغرب النقابة مطالبة بعض الجهات بتعديل القانون أو تمديده، في وقتٍ يكرّر فيه أصحاب هذه الدعوات أنفسهم القول إنّ "مواد القانون معلّقة". فإذا كان القانون، بحسب زعمهم، غير نافذ، فما مبرّر المطالبة بتعديله أو التدخّل فيه؟ إنّ هذا التناقض يطرح علامات استفهام جدّية حول الخلفيات الحقيقية لهذه المطالب.
ثالثًا: تؤكد النقابة عدم صحة مقولة تعليق القانون، وتشدّد على أنّ المرجعيّة الصالحة والوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه هي المحاكم المختصّة، لا المقالات أو البيانات الإعلاميّة.
رابعًا: تأسف النقابة لأنّ بعض الأصوات المطالِبة بالتمديد تمثّل عمليًا مستأجرين مستفيدين منذ سنوات طويلة من إشغال شبه مجاني على حساب المالكين، ومن بينهم للأسف محامون يفترض أن يكونوا في طليعة المدافِعين عن حسن تطبيق القانون، لا الساعين إلى إطالة أمد الاستفادة غير المتوازنة.
خامسًا: ترفض نقابة المالكين رفضًا قاطعًا أي محاولة جديدة لتمديد مفاعيل الاستفادة على حساب حقوق المالكين، الذين تحمّلوا طوال عقود أعباءً استثنائيّة نتيجة اختلال التوازن في العلاقة التأجيريّة.
ختم البيان:" الحل الوحيد احترام القانون وتطبيقه كما هو، وتثبيت المهل القانونيّة بوضوح، وصون دولة القانون والمؤسّسات بعيدًا من الضغوط والقراءات الانتقائية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين: زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات انتهى
Lebanon 24
نقابة المالكين: زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات انتهى
23/02/2026 12:05:04
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة
Lebanon 24
الحجار: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة
23/02/2026 12:05:04
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين تطالب بإطلاق برنامج وطني لترميم المباني المتصدعة
Lebanon 24
نقابة المالكين تطالب بإطلاق برنامج وطني لترميم المباني المتصدعة
23/02/2026 12:05:04
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
23/02/2026 12:05:04
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
قانون الإيجارات السكنية
قانون الإيجارات
قانون الإيجار
✨ الخلف
العلا
فيات
جيري
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يأكل من أرضه أقل والزراعة تنزف بمئات الملايين.. فهل تستفيق الدولة؟
Lebanon 24
لبنان يأكل من أرضه أقل والزراعة تنزف بمئات الملايين.. فهل تستفيق الدولة؟
05:00 | 2026-02-23
23/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. كلام جديد لقاسم وهذا ما قاله
Lebanon 24
عن نصرالله و "حزب الله".. كلام جديد لقاسم وهذا ما قاله
04:57 | 2026-02-23
23/02/2026 04:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش واللواء عبدالله غادرا لبنان إلى القاهرة
Lebanon 24
قائد الجيش واللواء عبدالله غادرا لبنان إلى القاهرة
04:55 | 2026-02-23
23/02/2026 04:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
Lebanon 24
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
04:47 | 2026-02-23
23/02/2026 04:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً
Lebanon 24
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً
04:42 | 2026-02-23
23/02/2026 04:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-23
لبنان يأكل من أرضه أقل والزراعة تنزف بمئات الملايين.. فهل تستفيق الدولة؟
04:57 | 2026-02-23
عن نصرالله و "حزب الله".. كلام جديد لقاسم وهذا ما قاله
04:55 | 2026-02-23
قائد الجيش واللواء عبدالله غادرا لبنان إلى القاهرة
04:47 | 2026-02-23
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
04:42 | 2026-02-23
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً
04:35 | 2026-02-23
"محاضر ضبط" من "كهرباء لبنان".. بيان صدر وهذا مضمونه
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 12:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24