تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي: لإبعاد ملف التفرغ في اللبنانية عن التجاذبات السياسية والاستنسابية والزبائنية

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:27
A-
A+
كرامي: لإبعاد ملف التفرغ في اللبنانية عن التجاذبات السياسية والاستنسابية والزبائنية
كرامي: لإبعاد ملف التفرغ في اللبنانية عن التجاذبات السياسية والاستنسابية والزبائنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ، في بيان أن "مقاربتها ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية قامت منذ البداية على أسس واضحة وشفافة وعادلة، تضمن حق كل أستاذ مستحق بالتفرّغ من دون أي تدخل، وتصون مساره المهني ضمن الظروف الراهنة ومعالجة تراكمات سنوات طويلة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن انتظام التفرّغ ليس فقط إنصافاً للأساتذة، بل شرط أساسي لصحة الجامعة كمؤسسة أكاديمية عامة، ولاستقرار بنيتها التعليمية والبحثية، والتزامها معايير ضمان الجودة".

أضاف: "لقد تراكم عدد المتعاقدين بالساعة أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة ممارسات معروفة، ما وضع هؤلاء في موقف صعب ان لجهة استقراراهم المهني والعمل في سياق مصير مجهول، أو لجهة مداخيلهم الضعيفة جدا والمشتتة من حيث تاريخ قبضها، او لجهة غياب الضمانات الاجتماعية والتقاعدية. وهذا وضع غير مقبول على الاطلاق بأي معيار من المعايير، لا من زاوية العدالة الوظيفية فحسب، بل من زاوية سلامة البنية الأكاديمية للجامعة نفسها، إذ لا يمكن لمؤسسة تعليم عالٍ عامة تطمح إلى تطوير برامجها، وتعزيز إنتاجها البحثي، وترسيخ مكانتها الوطنية والدولية، أن تستمر في إدارة تعليمها عبر تعاقدات ظرفية طويلة الأمد. إن استمرار هذا الخلل البنيوي يشكّل مساساً مباشراً بمعايير الاستقرار الأكاديمي، ويُضعف القدرة على ضمان الجودة".



تابع البيان:"لذلك آلت الوزيرة على نفسها منذ اليوم الأول لتسلمها الوزارة العمل على وضع حد لهذه المأساة من خلال وضع مشروع مرسوم يعيد الانتظام السنوي للتفرغ ويعيد صلاحية القرار فيه الى مجلس الجامعة. لكن مشروع المرسوم اصطدم بحاجز قانوني. عندئذ قررت الوزيرة فتح ملف التفرغ على مصراعيه رغم ما يحمله من تعقيدات وملابسات نتيجة الإرث السابق، حفاظا على مصلحة الجامعة والمتعاقدين. بدأ المسار باستمارة موحّدة وزّعتها رئاسة الجامعة في آب 2025 للراغبين بالتفرّغ للعام 2025–2026، تضمنت السيرة الأكاديمية، والنصاب في عامي 2023–2024 و2024–2025، والاختصاص، وتاريخ أول تعاقد. جُمعت الاستمارات عبر العمداء في الجامعة ورفعت إلى الوزيرة في تشرين الثاني 2025. وخضع الملف لمراجعة دقيقة من فريق ضمّ الوزيرة ومستشارها الدكتور عدنان الأمين ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، استناداً إلى معايير: النصاب (200 ساعة لغير الموظفين و125–160 للموظفين)، حاجات الكليات والاختصاصات النادرة، والتطابق بين اختصاص المرشح والكلية. وهذه المعايير تعكس حاجة فعلية، إذ لا يمكن الاستمرار بالتعاقد لأكثر من سنتين بنصاب مرتفع (200 ساعة وما فوق) من دون حاجة حقيقية. وقد تبنى مجلس الوزراء هذه المعايير. نتجت لائحة أولى من 1383 اسماً رُفعت إلى مجلس الوزراء، الذي أوصى بمعالجة الخلل في التمثيل الطائفي ضمن المعايير، فأضيف معيار الإنصاف. بناء عليه خُفّضت بعض الأنصبة من دون بحث فردي في الأسماء. ثم رُفعت لائحة محدّثة من قبل الجامعة اللبنانية حيث صار العدد فيها 1653 اسماً، وأُحيلت إلى مجلس الوزراء بتاريخ 16/2/2025. أقرّ المجلس العدد، وقرّر توزيع الأسماء على أربع دفعات واختيارهم وفاقا لقواعد الأقدمية ومراعاة حاجات الكليات والإنصاف. كما قرر المجلس بدء تطبيق التفرّغ في 1/9/2026، ما يعني خفض العدد بمقدار من سيتقاعدون قبل هذا التاريخ، وإدراج من استُبعدوا بسبب عدم تطابق الاختصاص وإلحاقهم بالكليات المناسبة، ما يؤدي إلى زيادة مقابلة في العدد".

أضاف البيان: أكدت الوزيرة بصورة قاطعة أنها لم تُدخل أو تُخرج أي أسماء خلافاً للمعايير. لم تُناقش أي حالة فردياً خارج الأطر المحددة.

 تم تطبيق قواعد عامة تحفظ الإنصاف. وأوضحت أن الملف يعالج ظلماً مزمناً طاول أساتذة متعاقدين يلبّون حاجة تعليمية فعلية، ولا صحة للحديث عن فائض، إذ يبلغ المعدل الوسطي للنصاب في اللائحة 276.2 ساعة، فيما تشهد الجامعة نمواً في أعداد طلابها يبرّر الأعداد المقترحة. الجامعة تستحق عناية خاصة والأساتذة المتعاقدون يستحقون اهتماما خاصا. ولكن اعتماد المعايير في قبول الترشيحات ينجم عنه آليا استبعاد الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير. لذلك وحرصاً على العدالة، سيُفتح بعد إعلان الأسماء باب المراجعات الخطية والتظلم لدى رئاسة الجامعة ضمن مهلة محددة، لدراستها موضوعياً ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس الوزراء".

وجددت الوزيرة كرامي التزامها "بذل كل جهد لازم لإخراج الملف من الاستنسابية والزبائنية، وترسيخ آلية مؤسساتية شفافة تضمن العدالة والاستقرار الأكاديمي للجامعة اللبنانية"، داعية القوى السياسية، قبيل الانتخابات النيابية، إلى "دعمه وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنبر البلدي: ملف النفايات شأن بلدي وبيئي ويجب إخراجه من التجاذبات السياسية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء اقر المبادىء والمعايير في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حشيمي: ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية يُعالج بالعدالة والكفاءة والتوازن
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية بحثت مع رئيس "اللبنانية" تصحيح الخلل في ملف تفرّغ الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

القوى السياسية

مجلس الوزراء

في الجامعة

اللبنانية

الوزيرة

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24