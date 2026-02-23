تسليم وتسلم في القنصلية العامة اللبنانية في سيدني

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:35
A-
A+
تم في مقر القنصلية العامة اللبنانية في سيدني، حفل تسليم وتسلم المهام بين القنصل العام بالوكالة سارة الديراني والقنصل العام ريمون الشملاتي.

تسلّم الشملاتي مهامه رسميًا، بعد فترة تولّت خلالها الديراني مسؤوليات القنصلية بالوكالة، حيث تم تأكيد متابعة الشؤون القنصلية وخدمة أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا، وضمان استمرارية العمل الإداري.
