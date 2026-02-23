تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شورى الدولة نعى القاضي نصر: كان مثالاً للنزاهة والحكمة والتفاني

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:37
A-
A+
شورى الدولة نعى القاضي نصر: كان مثالاً للنزاهة والحكمة والتفاني
شورى الدولة نعى القاضي نصر: كان مثالاً للنزاهة والحكمة والتفاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نعى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميّل وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة، القاضي الدكتور يوسف نصر، عضو مكتب المجلس سابقاً ورئيس الغرفة لدى مجلس شورى الدولة شرفاً، الذي غيبه الموت أمس. 

وجاء في بيان النعي: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الرئيس يوسف نصر الذي شكّل برحيله خسارةً كبيرة للسلطة القضائية ولرسالة العدالة السامية، كما شكّل خسارةً لعائلته الثانية في مجلس شورى الدولة". 

أضاف: "لقد كان الفقيد مثالاً للنزاهة والحكمة والتفاني في أداء رسالته، وترك بصمةً مشرّفة في مسيرته القضائية في مجلس شورى الدولة الذي ترأّسه بالإنابة لعدة أشهرٍ، وفي مسيرته التعليمية التي ستبقى حيةً في وجدان زملائه ومَن عرفه".

ختم: "وإذ نتقدم من عائلته وزملائه بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمنا وعائلته الصبر والسلوان لمتابعة المسيرة التي أفنى حياته في خدمتها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة القاضي الدكتور يوسف حنا نصر
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرفا القاضي تشارك متابعيها شغفها بالدراجات النارية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الايرانية في لبنان: اغتيال قاسم سليماني بأمر مباشر من رئيس أميركا مثالاً واضحا على إرهاب الدولة وستقدم الجمهورية الإسلامية آمري ومرتكبي العملية إلى العدالة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

مكتب مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

مكتب المجلس

شورى الدولة

مجلس شورى

الدولة ال

يوسف نصر

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24