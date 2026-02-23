توضيح من مكتب الرئيس بري.. هذا ما جاء فيه

صدر عن عن لرئيس مجلس النواب ما يلي: توضيحاً لما نشر في الصحف اليوم حول تأجيل الانتخابات بتصريح للشرق الأوسط ، إن الذي قلته. بأن أجواء مع تأجيل الانتخابات، ولم آتي على ذكر أي سفير على الإطلاق لا من الخماسية ولا من غيرها لذا إقتضى التوضيح

Advertisement