لبنان
الرئيس عون عرض مع فضلو خوري شؤون القطاع الجامعي.. واستقبل حمدان ورسنم
Lebanon 24
23-02-2026
|
02:58
photos
عرض رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مع رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو
خوري
، شؤون القطاع الجامعي في
لبنان
، وأهمية الأبحاث العلمية، ودورها الإيجابي في تطويره وتعزيز مسيرته.
واستقبل
الرئيس عون
في
قصر بعبدا
، النائب فراس حمدان الذي قال بعد اللقاء: "ناقشنا التحديات التي يواجهها لبنان، وأجرينا تقييماً لحجمها وللإنجازات التي تحقّقت في ظلّ وجود رئيسي الجمهورية والحكومة".
أضاف: "تطرّقنا إلى ملف القطاع العام والزيادات التي تتطلّب موافقة مجلس النواب، وتمنّينا فتح دورة استثنائية بين 1 آذار و15 منه لإقرار قانون الزيادات، لأننا بحاجة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا الأمر".
ختم: "أكّدنا أن إجراء الانتخابات من دون ميغاسنتر ومن دون تصويت المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ غير قانوني وغير ديموقراطي. نقلت هذا الموقف إلى رئيس الجمهورية، الذي شدّد بدوره على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها".
كما واستقبل الرئيس عون في قصر
بعبدا
النائب أحمد رستم.
بعد اللقاء قال النائب رستم: "أكّدنا الدعم الكامل للنهج الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية".
أضاف: "عرضنا عدداً من الملفات، في مقدّمها ملف
الجامعة اللبنانية
، وضرورة إنصاف الأساتذة في المدارس الرسمية".
تابع: "لمسنا حرصاً واضحاً على إنصاف منطقتنا، ولا سيما لجهة إنشاء مجمّع للجامعة
اللبنانية
في محافظة عكّار، نظراً إلى أهميته، بالإضافة إلى تفعيل مشروع مطار القليعات لما له من دور أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية.
ختم: "المرحلة الراهنة تتطلّب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر".
