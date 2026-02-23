منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج بدءا من هذا الارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، وتبقى الرياح ناشطة شمالا. تنحسر الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب ، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع ثلوج على المرتفعات، ينحسر اعتبارا من بعد ظهر غد الثلاثاء، على ان تتأثر المنطقة اعتبارا من ليل الأربعاء/الخميس بمنخفض جوي آخر أشد برودة، مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة الارتفاع ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجا.



ملاحظة : ليس هناك من عاصفة قطبية هذ الاسبوع لا من ناحية عصف الهواء او المدة الزمنية او حتى كمية المتساقطات بل طقس شتوي معتاد لمثل هذه الفترة من السنة، و كل ما يروج له عن عاصفة قطبية هو مبالغ به.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بين 11و 19، في بين 9 و 18 درجة وفي بين 3 و 13 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:



غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.



الثلاثاء:



غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، وتبقى الرياح ناشطة شمالا. تنحسر الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس.



الأربعاء:



غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء، يتحول الطقس تدريجا الى غائم ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فجرالاربعاء/الخميس مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد سرعتها لحدود ال 70 كلم/س، يرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار .



الخميس:



غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة شمال البلاد (3 - 5 درجات)، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، وتصل الى 1200 متر ليلا شمالا.



-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، في الداخل من 5 الى 10 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,16



-ساعة غروب الشمس: 17,28

Advertisement