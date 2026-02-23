تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج بدءا من هذا الارتفاع

Lebanon 24
23-02-2026 | 04:07
A-
A+
منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج بدءا من هذا الارتفاع
منخفض جوي شديد البرودة في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج بدءا من هذا الارتفاع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، وتبقى الرياح ناشطة شمالا. تنحسر الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع ثلوج على المرتفعات، ينحسر اعتبارا من بعد ظهر غد الثلاثاء، على ان تتأثر المنطقة اعتبارا من ليل الأربعاء/الخميس بمنخفض جوي آخر أشد برودة،  مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة الارتفاع  ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجا.

ملاحظة : ليس هناك من عاصفة قطبية هذ الاسبوع لا من ناحية عصف الهواء او المدة الزمنية او حتى كمية المتساقطات بل طقس شتوي معتاد لمثل هذه الفترة من السنة، و كل ما يروج له عن عاصفة قطبية هو مبالغ به.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، وتبقى الرياح ناشطة شمالا. تنحسر الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس.

الأربعاء:  

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء، يتحول الطقس تدريجا الى غائم ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فجرالاربعاء/الخميس مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد سرعتها لحدود ال 70 كلم/س، يرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار .

الخميس:  

غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة شمال البلاد (3 - 5 درجات)، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية،  تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، وتصل الى 1200 متر ليلا شمالا.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، في الداخل من 5 الى 10 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6,16

-ساعة غروب الشمس: 17,28
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وبرق ورعد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان.. الأب خنيصر عن الطقس: أمطار غزيرة وثلوج وكتل قطبيّة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الشمالي

طرابلس

بيروت

الزمني

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
Lebanon24
07:13 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24