"محاضر ضبط" من "كهرباء لبنان".. بيان صدر وهذا مضمونه

أعلنت في بيان أنها نفّذت، بالتعاون مع والمياه، وبمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 61 شباط ٢٠٢٦ ولغاية 91 شباط ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:



- دائرة : 37 محضراً



- دائرة الشياح: 34 محضراً



- دائرة : 81 محضراً



- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 48 محضراً



- دائرة شتورا: 23 محاضر



- دائرة : محضرين



- دائرة جب جنين : 5 محاضر



- دائرة : محضر واحد



- دائرة برقايل (الشمال): 5 محاضر



- دائرة زغرتا (الشمال) : 5 محاضر



- دائرة سير (الشمال): 14 محضراً



- دائرة القليعات (الشمال) : 8 محاضر



المجموع: 263 محضراً



وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 263 محضراً، تأكيداً على مؤسسة بحماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي، كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء

