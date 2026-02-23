"محاضر ضبط" من "كهرباء لبنان".. بيان صدر وهذا مضمونه

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان
في بيان أنها نفّذت، بالتعاون مع وزارة الطاقة
والمياه، وبمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف القضاء
المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 61 شباط ٢٠٢٦ ولغاية 91 شباط ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:
- دائرة بيروت
: 37 محضراً
- دائرة الشياح: 34 محضراً
- دائرة صيدا
: 81 محضراً
- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 48 محضراً
- دائرة شتورا: 23 محاضر
- دائرة رياق
: محضرين
- دائرة جب جنين : 5 محاضر
- دائرة جونيه
: محضر واحد
- دائرة برقايل (الشمال): 5 محاضر
- دائرة زغرتا (الشمال) : 5 محاضر
- دائرة سير الضنية
(الشمال): 14 محضراً
- دائرة القليعات (الشمال) : 8 محاضر
المجموع: 263 محضراً
وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 263 محضراً، تأكيداً على التزام
مؤسسة كهرباء لبنان
بحماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي، كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء