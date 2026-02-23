تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب

Lebanon 24
23-02-2026 | 04:47
الطاقة تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي مياه الشمال و الجنوب
الطاقة تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي مياه الشمال و الجنوب photos 0
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان "فتح باب الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك في مجلسي إدارة كل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي".



وحددت الوزارة مهلة تقديم الطلبات اعتباراً من 23 شباط 2026 ولغاية 8 آذار 2026 ضمناً.
 
 
 
كذلك، أعلنت الوزارة تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين (من داخل أو من خارج الملاك) في مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع، وذلك لغاية 1 آذار 2026 ضمناً.



وأكدت أن" التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، واستناداً إلى المراسيم المتعلقة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبموجب آلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".
 

وأوضحت أنَّ "الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".

 
 

لبنان

إقتصاد

مؤسسة مياه لبنان الشمالي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه البقاع

مؤسسة مياه لبنان

مجلس الوزراء

مياه لبنان

الحوكمة

