"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب

أعلنت والمياه في بيان "فتح باب الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك في مجلسي إدارة كل من ومؤسسة الجنوبي".







وحددت الوزارة مهلة تقديم الطلبات اعتباراً من 23 شباط 2026 ولغاية 8 آذار 2026 ضمناً.

كذلك، أعلنت الوزارة تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين (من داخل أو من خارج الملاك) في مجلس إدارة ، وذلك لغاية 1 آذار 2026 ضمناً.







وأكدت أن" التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، واستناداً إلى المراسيم المتعلقة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبموجب آلية التعيين التي أقرّها ، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".





وأوضحت أنَّ "الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".



