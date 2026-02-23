قائد الجيش واللواء عبدالله غادرا لبنان إلى القاهرة

أفادت معلومات صحافية أن العماد رودلف هيكل ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله غادرا متوجهين الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة المرتقب في .

