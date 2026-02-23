عن نصرالله و "حزب الله".. كلام جديد لقاسم وهذا ما قاله

قال لـ" " الشيخ نعيم إنّ " العقائدية الوطنية والمعطاءة في ، لا يُمكن أن تُهزم مع كل الضربات والتضحيات والتىمر عليها"، مشيراً إلى أن "هذه المقاومة بُنيت على حق ومن أجل الحق"، وأضاف: "المؤمنون بالمقاومة أهلٌ للنصر بالشهادة أو النصر".



وفي حديثٍ " "، قال قاسم إن "محبة الناس للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد ومعه الأمين العام السابق للحزب السيد الشهيد هاشم صفي الدين، كانت مُنقطعة النظير"، وأضاف: "ما رآه العالم عبَّر عن تجذُّر المقاومة في حياة الناس في لبنان وأعطى انطباعاً مباشراً عن التصميم على الاستمرارية فكان شعار إنَّا على العهد معبِّراً عن الواقع والمستقبل".



وذكر قاسم أن "التشييع العام الماضي لنصرالله وصفي الدين، كان مبايعة وتجديداً للعهد وتأكيداً على استمرارية المقاومة وبمثابة استعادة لزمام المبادرة في ترميم قدرة المقاومة وتأكيد للتلاحم الشعبي حولها".



وأكمل: "أما دلالة التشييع السياسية فهي أنَّ المقاومة مستمرة قيادةً ومجاهدين وشعباً وأنَّ حرب أولي البأس محطة وما قدمته المسيرة وعلى رأسها السيدان الجليلان هو دماء لإحياء المقاومة وعزتها".



وتحدّث قاسم بشكل خاص عن فقال: "كنَّا أخوين في الله تعالى ورفيقي درب وعاملَين تحت راية الإمام الخميني ومن بعده الإمام الخامنئي، ومعاً في كل محطات المقاومة وصعوبات المرحلة وأخطارها وتعقيداتها وانتصاراتها وتضحياتها".

وختم: "لقد ربح السيد نصرالله الوسام الأسمى ولكني خسرتُ كثيراً على المُستوى الشخصي".

