لبنان
جمعية "كشاف البيئة" تنظّم حملة تنظيف في المعهد الفندقي بالميناء – طرابلس
Lebanon 24
23-02-2026
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت جمعية" كشاف البيئة" في
لبنان
حملة لتنظيف المعهد الفندقي في
الميناء طرابلس
بالتعاون مع
وزارة الشؤون
الإجتماعية ،وإدارة المعهد الفندقي في الميناء ، تحت شعار " كشفيتي ..أن أساعد الناس في كل حين"، وضمن برنامج العمل التطوعي وخدمة وتنمية المجتمع الذي تنفذه الجمعية خلال شهر
رمضان
المبارك،
واشارت في بيان الى ان"هذه الحملة تأتي بعد أن إستقبل المعهد بعض العائلات المتضررة من المباني المنهارة في
طرابلس
والمساهمة في الحفاظ على النظافة في الأماكن العامة وتأمين سلامة وراحة العائلات القاطنة في هذا المبنى.
وأشرف على الحملة آية رجب بحضور المساعدة الإجتماعية و المنسقة المحلية في وزارة الشؤون الاجتماعية ريم مصطفى ومدير المعهد الفندقي الدكتور
خليل خليل
.
