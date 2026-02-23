تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جمعية "كشاف البيئة" تنظّم حملة تنظيف في المعهد الفندقي بالميناء – طرابلس

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:12
A-
A+

جمعية كشاف البيئة تنظّم حملة تنظيف في المعهد الفندقي بالميناء – طرابلس
جمعية كشاف البيئة تنظّم حملة تنظيف في المعهد الفندقي بالميناء – طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظمت جمعية" كشاف البيئة" في لبنان حملة لتنظيف المعهد الفندقي في الميناء طرابلس بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية ،وإدارة المعهد الفندقي في الميناء ، تحت شعار " كشفيتي ..أن أساعد الناس في كل حين"، وضمن برنامج العمل التطوعي وخدمة وتنمية المجتمع  الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك،



  واشارت في بيان الى ان"هذه الحملة تأتي بعد أن إستقبل المعهد بعض العائلات المتضررة من المباني المنهارة في طرابلس والمساهمة في الحفاظ على النظافة في الأماكن العامة وتأمين سلامة وراحة العائلات القاطنة في هذا المبنى.



وأشرف على الحملة آية رجب بحضور المساعدة الإجتماعية  و المنسقة المحلية في وزارة الشؤون الاجتماعية  ريم مصطفى ومدير المعهد الفندقي الدكتور خليل خليل .
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام وصل إلى المعهد الفندقي في طرابلس لتفقُّد سكّان الأبنية المهدّدة بالسقوط
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تُكرّم كشافة الجمعية الأرمنية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تلفزيون لبنان سينظم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تجّار لبنان الشمالي" تطالب بإنصاف طرابلس والشمال وتدعو لتصحيح التعيينات
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الميناء طرابلس

ميناء طرابلس

وزارة الشؤون

إدارة المعهد

خليل خليل

أمين سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
Lebanon24
07:13 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24