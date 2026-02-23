تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

سوبرة هنأ السعودية بعيد التأسيس: نقدر دورها البارز بترسيخ أفضل العلاقات الاخوية مع لبنان

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:31
سوبرة هنأ السعودية بعيد التأسيس: نقدر دورها البارز بترسيخ أفضل العلاقات الاخوية مع لبنان
سوبرة هنأ السعودية بعيد التأسيس: نقدر دورها البارز بترسيخ أفضل العلاقات الاخوية مع لبنان photos 0
هنأ عضو مجلس "اتحاد المجالس اللبنانية الخليجية" هادي سوبرة في بيان، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة "يوم التأسيس"، مؤكدا أنها "مناسبة غالية تجسد ثلاثة قرون من العز والمجد والتاريخ العريق والأصالة الراسخة والاستقرار المتواصل"، وقال: "إذ نبارك للمملكة هذه الذكرى العزيزة، نثمن دورها البارز في ترسيخ أفضل العلاقات الأخوية مع لبنان ودعمها الدائم له في مختلف المستويات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية وروح التضامن العربي الصادق".

وتمنى سوبرة "لمملكة الخير دوام التقدم والازدهار ومواصلة مسيرتها الريادية التي تشكل ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة"، مشيدا بتجربتها الاقتصادية والتنموية "الرائدة التي عززت مكانتها إقليميا ودوليا ورسخت حضورها المؤثر على الساحتين العربية والعالمية".
المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

اللبنانية

المملكة

العزيزة

الخليجي

الخليج

