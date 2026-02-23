سوبرة هنأ السعودية بعيد التأسيس: نقدر دورها البارز بترسيخ أفضل العلاقات الاخوية مع لبنان

هنأ عضو مجلس "اتحاد المجالس الخليجية" هادي سوبرة في بيان، قيادة وشعبا بمناسبة "يوم التأسيس"، مؤكدا أنها "مناسبة غالية تجسد ثلاثة قرون من العز والمجد والتاريخ العريق والأصالة الراسخة والاستقرار المتواصل"، وقال: "إذ نبارك للمملكة هذه الذكرى ، نثمن دورها البارز في ترسيخ أفضل العلاقات الأخوية مع ودعمها الدائم له في مختلف المستويات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية وروح التضامن العربي الصادق".



وتمنى سوبرة "لمملكة الخير دوام التقدم والازدهار ومواصلة مسيرتها الريادية التي تشكل ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة"، مشيدا بتجربتها الاقتصادية والتنموية "الرائدة التي عززت مكانتها إقليميا ودوليا ورسخت حضورها المؤثر على الساحتين العربية والعالمية".

