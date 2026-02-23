تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي يلوّحون بـ"يوم غضب" بعد دعم 25 نائبًا لقانون التثبيت

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:33
A-
A+

الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي يلوّحون بـيوم غضب بعد دعم 25 نائبًا لقانون التثبيت
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي يلوّحون بـيوم غضب بعد دعم 25 نائبًا لقانون التثبيت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنه "بعد الحملة التي أطلقتها لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات مع النواب والكتل السياسية ونواب لجنة التربية، وصولاً إلى المؤتمر في مجلس النواب حيث أُعلن توقيع خمسة نواب اقتراح القانون. وقد استمرت الرابطة في التواصل مع عدد أكبر من النواب والكتل لتوسيع التأييد النيابي، انطلاقاً من أهمية إنصاف نحو خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد يشكّلون العمود الفقري للعملية التعليمية في المدارس الرسمية".

ولفتت إلى أن " الجهود أسفرت حتى تاريخه عن توقيع خمسة وعشرين نائباً على اقتراح القانون، من بينهم أربعة نواب أعضاء في لجنة التربية النيابية. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة جولة زيارات قام بها وفد الرابطة، ممثلاً برئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي، إلى هؤلاء النواب في مختلف محافظات لبنان، حيث عقد الوفد لقاءات ومشاورات تم خلالها عرض أهمية القانون وأولوية إنصاف الأساتذة المتعاقدين، وأسفرت هذه اللقاءات عن توقيع النواب المذكورين، وتتوجه لهم الرابطة بالشكر، وهم: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، فراس حمدان، حسن مراد، بلال الحشيمي، فيصل كرامي، طه ناجي، جميل عبود، حيدر ناصر، وليد البعريني، أحمد الخير، أحمد رستم، سنتيا زرازير، مارك ضو، إلياس جرادي، عماد الحوت، عدنان طرابلسي، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، واللواء أشرف ريفي".

وأكدت الرابطة أن "هذا المسار يأتي في لحظة مفصلية بالنسبة إلى التعليم الرسمي وخصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها القطاع التربوي، وآخرها إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لما يقارب 1690 أستاذاً، ما يعزز أكثر من أي وقت مضى ضرورة إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرار المدرسة الرسمية وصمودها"

وأشارت إلى أنها "في انتظار الرد النهائي من كتلتين نيابيتين هما كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل الجمهورية القوية بشأن توقيع اقتراح القانون أو تبنّيه".

أضاف البيان:"أما في ما يتعلق بكتلة التنمية والتحرير، فقد أبلغ النائب أشرف بيضون الرابطة دعمه للقضية، إلا أنه لم يوافق على توقيع اقتراح القانون حتى الآن. ولا تزال الرابطة تتابع الملف مع المعنيين داخل الكتلة على أمل إعادة النظر في هذا الموقف وترجمة الدعم المعلن إلى توقيع فعلي على القانون. كذلك فإن التيار الوطني الحر لم يتجاوب حتى الآن مع مطلب توقيع اقتراح القانون، ولا تزال الرابطة تحاول التواصل مع المعنيين في التيار على أمل التعاون في دعم هذا القانون. ومع استكمال توقيع النواب الداعمين، يبدأ العدّ العكسي لإعلان الرابطة التحركات في الشارع دعماً لهذا القانون، ولمطالبة المجلس النيابي بكل كُتَله القيام بواجباته الوطنية والتربوية وإقرار قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي".

ختم:"تدعو الرابطة جميع الأساتذة المتعاقدين بمسمّياتهم كافة إلى الإبقاء على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لإعلان ساعة الصفر للنزول إلى الشارع والمشاركة في يوم الغضب الكبير للمتعاقدين أمام المجلس النيابي أو في المكان الذي سيتم تحديده لاحقاً، مع تجديد الشكر لكل النواب والكتل التي تدعم هذا القانون وتقف إلى جانب قضية الأساتذة المتعاقدين. في المقابل، ستكون المواجهة مع كل من يصدّ هذا القانون أو يعرقل إقراره أو يقف في وجه حقوق الأساتذة المتعاقدين، لأن ذلك سيُعدّ ضربة لحقوق الأساتذة، ونيلًا من حقوق التلامذة، واستهدافاً مباشراً للمدرسة الرسمية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقديم اقتراح قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب موظفي الإدارة العامة مستمرّ ومتعاقدو التعليم الأساسي يلوّحون بالتصعيد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

طرابلس

التيار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
Lebanon24
07:13 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24