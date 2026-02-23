الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي يلوّحون بـيوم غضب بعد دعم 25 نائبًا لقانون التثبيت

ولفتت إلى أن " الجهود أسفرت حتى تاريخه عن توقيع خمسة وعشرين نائباً على اقتراح القانون، من بينهم أربعة نواب أعضاء في لجنة التربية النيابية. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة جولة زيارات قام بها وفد الرابطة، ممثلاً برئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي، إلى هؤلاء النواب في مختلف محافظات ، حيث عقد الوفد لقاءات ومشاورات تم خلالها عرض أهمية القانون وأولوية إنصاف الأساتذة المتعاقدين، وأسفرت هذه اللقاءات عن توقيع النواب المذكورين، وتتوجه لهم الرابطة بالشكر، وهم: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، فراس حمدان، حسن مراد، بلال الحشيمي، فيصل كرامي، طه ناجي، جميل عبود، حيدر ناصر، وليد البعريني، أحمد الخير، أحمد رستم، سنتيا زرازير، مارك ضو، إلياس جرادي، عماد الحوت، عدنان طرابلسي، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، واللواء أشرف ريفي".وأكدت الرابطة أن "هذا المسار يأتي في لحظة مفصلية بالنسبة إلى التعليم الرسمي وخصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها القطاع التربوي، وآخرها إقرار ملف التفرغ في الجامعة لما يقارب 1690 أستاذاً، ما يعزز أكثر من أي وقت مضى ضرورة إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرار المدرسة الرسمية وصمودها"وأشارت إلى أنها "في انتظار الرد النهائي من كتلتين نيابيتين هما كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل الجمهورية القوية بشأن توقيع اقتراح القانون أو تبنّيه".أضاف البيان:"أما في ما يتعلق بكتلة التنمية والتحرير، فقد أبلغ النائب أشرف بيضون الرابطة دعمه للقضية، إلا أنه لم يوافق على توقيع اقتراح القانون حتى الآن. ولا تزال الرابطة تتابع الملف مع المعنيين داخل الكتلة على أمل إعادة النظر في هذا الموقف وترجمة الدعم المعلن إلى توقيع فعلي على القانون. كذلك فإن لم يتجاوب حتى الآن مع مطلب توقيع اقتراح القانون، ولا تزال الرابطة تحاول التواصل مع المعنيين في على أمل التعاون في دعم هذا القانون. ومع استكمال توقيع النواب الداعمين، يبدأ العدّ العكسي لإعلان الرابطة التحركات في الشارع دعماً لهذا القانون، ولمطالبة المجلس النيابي بكل كُتَله القيام بواجباته الوطنية والتربوية وإقرار قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي".ختم:"تدعو الرابطة جميع الأساتذة المتعاقدين بمسمّياتهم كافة إلى الإبقاء على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لإعلان ساعة الصفر للنزول إلى الشارع والمشاركة في يوم الغضب الكبير للمتعاقدين أمام المجلس النيابي أو في المكان الذي سيتم تحديده لاحقاً، مع تجديد الشكر لكل النواب والكتل التي تدعم هذا القانون وتقف إلى جانب قضية الأساتذة المتعاقدين. في المقابل، ستكون المواجهة مع كل من يصدّ هذا القانون أو يعرقل إقراره أو يقف في وجه حقوق الأساتذة المتعاقدين، لأن ذلك سيُعدّ ضربة لحقوق الأساتذة، ونيلًا من حقوق التلامذة، واستهدافاً مباشراً للمدرسة الرسمية".