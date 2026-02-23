مخزومي من بعبدا: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري

قال النائب مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية في : "طالبتُ بانتظام عمل المؤسسات الدستورية ومنع أي فراغ، وبإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مع ضمان حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لكامل النيابي الـ128، واعتماد الميغاسنتر بما يؤمّن أوسع مشاركة ممكنة ويعزّز الشفافية".

