تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جمعية "تجّار لبنان الشمالي" تطالب بإنصاف طرابلس والشمال وتدعو لتصحيح التعيينات

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:57
A-
A+
جمعية تجّار لبنان الشمالي تطالب بإنصاف طرابلس والشمال وتدعو لتصحيح التعيينات
جمعية تجّار لبنان الشمالي تطالب بإنصاف طرابلس والشمال وتدعو لتصحيح التعيينات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكدت جمعية "تجّار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري في بيان، أنّ "ما تعانيه مدينة طرابلس ومحافظة الشمال لم يعد مجرّد إهمال عابر أو تقصير إداري ظرفي ، بل أصبح حرمانًا ممنهجًا ومتراكمًا يطال مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية ، الاجتماعية ، الإنمائية ، والإدارية".

واشارت الى إنّ "طرابلس، التي لطالما وُصفت بـ العاصمة الثانية للبنان، تُعامَل اليوم وكأنها خارج الحسابات الوطنية، تُحرم من المشاريع الحيوية، وتُقصى عن الخطط الإنمائية، فيما تُكبَّل بلدياتها بالمركزية الخانقة ، ويُحجب عنها حقّها المشروع في أموال الصندوق البلدي المستقل ، وهي أموال كفيلة لو أُفرج عنها بترميم ما تهدّم ، وإنقاذ أبنية مهددة بالسقوط ، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي ."

ورأت ان "الأخطر من كل ذلك ، هو الغبن الفاضح اللاحق بالكفاءات البشرية في طرابلس والشمال ، حيث تُقصى الطاقات الشابة والخبرات المتراكمة عن مواقع القرار في الإدارات العامة ، ولا سيما وظائف الفئة الأولى".

وسألت:"كيف يُعقل أن تمثّل طرابلس والشمال ما يقارب عُشر سكان لبنان ، فيما لا يتجاوز عدد موظفي الفئة الأولى والقضاة المنتمين إليها أصابع اليد الواحدة ؟

وأيّ عدالة وطنية هذه ، حين نجد قرى صغيرة ممثَّلة بأكثر من مدير عام أو سفير ، فيما تُهمَّش مدينة بتاريخ طرابلس ، ودورها ، وحضورها الوطني؟".

واكدت إنّ "هذا الواقع لا يمكن تبريره ، ولا السكوت عنه ، وهو يشكّل إخلالًا بمبدأ التوازن والإنصاف وتكافؤ الفرص ، ويضرب الثقة بالدولة ومؤسساتها ، ويُعمّق شعور الظلم لدى شريحة واسعة من اللبنانيين الذين أثبتوا ، في أحلك الظروف ، تمسّكهم بوحدة الوطن ، والتفافهم حول الجيش اللبناني ، وحرصهم على السلم الأهلي والاستقرار ".

ودعت إلى" إعادة تصحيح الخلل في التعيينات الإدارية ، وبخاصة في وظائف الفئة الأولى والثانية، ومراعاة الحجم السكاني والمكانة التاريخية والوطنية لطرابلس والشمال في أي تعيينات مقبلة".

  كما دعت إلى" رفع الغبن فورًا عن البلديات ، وتمكينها من حقوقها المالية والإنمائية"، وطالبت "جميع المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية ، وعدم السماح باستمرار هذا التقصير الذي لم يعد مقبولًا بأي معيار".

وختمت مشيرة الى ان"إنصاف طرابلس والشمال ليس مطلبًا فئويًا ، بل واجب وطني، وتأخيره أكثر يعني تعميق الشرخ بين الدولة ومواطنيها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية "تجار لبنان الشمالي": مشروع قانون الفجوة المالية يُشكّل إجحافا بحقّ المودعين
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجّار لبنان الشمالي هنأت الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تجّار لبنان الشمالي تنوّه بجهود القوى الأمنية: رأس السنة مرّت بلا "حوادث"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارات العامة

الجيش اللبناني

سعد الحريري

الحريري

الشمالي

البشري

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
Lebanon24
07:13 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24