جمعية "تجّار لبنان الشمالي" تطالب بإنصاف طرابلس والشمال وتدعو لتصحيح التعيينات

اكدت جمعية "تجّار " برئاسة في بيان، أنّ "ما تعانيه مدينة ومحافظة لم يعد مجرّد إهمال عابر أو تقصير إداري ظرفي ، بل أصبح حرمانًا ممنهجًا ومتراكمًا يطال مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية ، الاجتماعية ، الإنمائية ، والإدارية".



واشارت الى إنّ "طرابلس، التي لطالما وُصفت بـ العاصمة الثانية للبنان، تُعامَل اليوم وكأنها خارج الحسابات الوطنية، تُحرم من المشاريع الحيوية، وتُقصى عن الخطط الإنمائية، فيما تُكبَّل بلدياتها بالمركزية الخانقة ، ويُحجب عنها حقّها المشروع في أموال الصندوق البلدي المستقل ، وهي أموال كفيلة لو أُفرج عنها بترميم ما تهدّم ، وإنقاذ أبنية مهددة بالسقوط ، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي ."



ورأت ان "الأخطر من كل ذلك ، هو الغبن الفاضح اللاحق بالكفاءات البشرية في طرابلس والشمال ، حيث تُقصى الطاقات الشابة والخبرات المتراكمة عن مواقع القرار في ، ولا سيما وظائف الفئة الأولى".



وسألت:"كيف يُعقل أن تمثّل طرابلس والشمال ما يقارب عُشر سكان لبنان ، فيما لا يتجاوز عدد موظفي الفئة الأولى والقضاة المنتمين إليها أصابع اليد الواحدة ؟



وأيّ عدالة وطنية هذه ، حين نجد قرى صغيرة ممثَّلة بأكثر من مدير عام أو سفير ، فيما تُهمَّش مدينة بتاريخ طرابلس ، ودورها ، وحضورها الوطني؟".



واكدت إنّ "هذا الواقع لا يمكن تبريره ، ولا السكوت عنه ، وهو يشكّل إخلالًا بمبدأ التوازن والإنصاف وتكافؤ الفرص ، ويضرب الثقة بالدولة ومؤسساتها ، ويُعمّق شعور الظلم لدى شريحة واسعة من اللبنانيين الذين أثبتوا ، في أحلك الظروف ، تمسّكهم بوحدة الوطن ، والتفافهم حول ، وحرصهم على السلم الأهلي والاستقرار ".



ودعت إلى" إعادة تصحيح الخلل في التعيينات الإدارية ، وبخاصة في وظائف الفئة الأولى والثانية، ومراعاة الحجم السكاني والمكانة التاريخية والوطنية لطرابلس والشمال في أي تعيينات مقبلة".



كما دعت إلى" رفع الغبن فورًا عن البلديات ، وتمكينها من حقوقها المالية والإنمائية"، وطالبت "جميع المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية ، وعدم السماح باستمرار هذا التقصير الذي لم يعد مقبولًا بأي معيار".



وختمت مشيرة الى ان"إنصاف طرابلس والشمال ليس مطلبًا فئويًا ، بل واجب وطني، وتأخيره أكثر يعني تعميق الشرخ بين الدولة ومواطنيها".

