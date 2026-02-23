البعريني في يوم التأسيس السعودي: تحية للمملكة قيادةً وشعبًا

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "في يوم التأسيس السّعودي، نستحضر مسيرة دولة قامت على الاستقرار وترسيخ مؤسّساتها وبناء مستقبلها بثبات. تحية للمملكة قيادةً وشعبًا، مع التمنّي بدوام التقدّم والازدهار وتعزيز كل ما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".

Advertisement