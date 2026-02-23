تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البعريني في يوم التأسيس السعودي: تحية للمملكة قيادةً وشعبًا
Lebanon 24
23-02-2026
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
وليد البعريني
عبر حسابه على منصة "أكس": "في يوم التأسيس السّعودي، نستحضر مسيرة دولة قامت على الاستقرار وترسيخ مؤسّساتها وبناء مستقبلها بثبات. تحية للمملكة
العربية السعودية
قيادةً وشعبًا، مع التمنّي بدوام التقدّم والازدهار وتعزيز كل ما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".
