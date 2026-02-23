بالأرقام.. هذا ما سجّلته أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر كانون الثاني 2026 انخفاضا وقدره 0,08 في المئة بالنسبة لشهر كانون الأول 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن كانون الثاني 2026 نسبة 10,91 في المئة ، مقارنة بشهر كانون الثاني من العام 2025.



أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهركانون الثاني على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:



– إنخفاضا في محافظة وقدره 0,17 في المئة.



– إنخفاضا في وقدره 0,03 في المئة.



– إرتفاعا في وقدره 0,05 في المئة.



- إنخفاضا في محافظة وقدره 0,50 في المئة.



– إرتفاعا في وقدره 0,08 في المئة.



–انخفاضا في وقدره 0,36 في المئة.



يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .

