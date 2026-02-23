تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالأرقام.. هذا ما سجّلته أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني

Lebanon 24
23-02-2026 | 06:19
بالأرقام.. هذا ما سجّلته أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني
بالأرقام.. هذا ما سجّلته أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني photos 0
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2026 انخفاضا  وقدره 0,08 في المئة بالنسبة لشهر كانون الأول 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن كانون الثاني 2026 نسبة 10,91 في المئة ، مقارنة  بشهر كانون الثاني من العام 2025. 

أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهركانون الثاني  على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– إنخفاضا في محافظة بيروت وقدره 0,17 في المئة.

– إنخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,03 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,05 في المئة.

- إنخفاضا  في محافظة البقاع وقدره 0,50 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,08 في المئة.

–انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 0,36 في المئة.

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .
