تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أحمد رستم مهنئًا السعودية: مناسبة وطنية كبرى تعكس عمق التاريخ السعودي الراسخ

Lebanon 24
23-02-2026 | 06:25
A-
A+
أحمد رستم مهنئًا السعودية: مناسبة وطنية كبرى تعكس عمق التاريخ السعودي الراسخ
أحمد رستم مهنئًا السعودية: مناسبة وطنية كبرى تعكس عمق التاريخ السعودي الراسخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجه النائب أحمد رستم في بيان"، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الشقيق، لمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يعيد الذاكرة إلى قيام الدولة السعودية الأولى عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود".


واعتبر أن "هذه المناسبة الوطنية الكبرى تعكس عمق التاريخ السعودي الراسخ، وترمز إلى مسيرة استثنائية لدولة قامت على ركائز الوحدة والاستقرار، وصولاً إلى ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة فاعلة وحضور دولي وازن يشكل صمام أمان لمحيطها العربي".


وأكد "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بالمملكة"، مشدداً على" التطلع الدائم لرفع مستوى التعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز ركائز التضامن العربي المشترك"، خاتماً "بالدعاء للمملكة بدوام الأمن والازدهار والرفعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطر تعتبر أن تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في اليمن: السعودية بذلت جهودا كبيرة لدعم السلام والأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: التزامنا بالانماء المتوازن راسخ باعتباره مسؤولية وطنية واولوية عملية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية اليمن: حديث وزير الدفاع السعودي يعكس حرصا وإدراكا بالقضية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

السعودية

المملكة

محمد بن

الثنائي

الحرمين

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
Lebanon24
07:13 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24