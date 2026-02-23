أحمد رستم مهنئًا السعودية: مناسبة وطنية كبرى تعكس عمق التاريخ السعودي الراسخ

توجه النائب أحمد رستم في بيان"، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى قيادة ، ممثلة بخادم الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الشقيق، لمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يعيد الذاكرة إلى قيام الدولة الأولى عام 1727م على يد الإمام ".





واعتبر أن "هذه المناسبة الوطنية الكبرى تعكس عمق التاريخ السعودي الراسخ، وترمز إلى مسيرة استثنائية لدولة قامت على ركائز الوحدة والاستقرار، وصولاً إلى ما تعيشه اليوم من نهضة فاعلة وحضور دولي وازن يشكل صمام أمان لمحيطها العربي".





وأكد "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بالمملكة"، مشدداً على" التطلع الدائم لرفع مستوى التعاون بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز ركائز التضامن العربي المشترك"، خاتماً "بالدعاء للمملكة بدوام الأمن والازدهار والرفعة".

