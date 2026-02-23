بعد اتهامهم بالتواطؤ لزيادة الرسم الجمركي… هكذا ردّت نقابة أصحاب المحطات

وأوضحت النقابة "الحقائق التالية:أولا: وجهة الرسوم الجمركيةإن اتهام أصحاب المحطات بالتواطؤ لزيادة الرسم الجمركي هو اتهام ينم عن "تجهيل" مقصود للمستفيد الوحيد من زيادة الرسوم الجمركية، إذ يعلم القاصي والداني، أن الرسوم الجمركية تذهب مباشرة وبكاملها إلى خزينة ، ولا يدخل قرشا واحدا الى جيوب أصحاب المحطات الذين يقتصر دورهم على الجباية القسرية من المستهلكين لصالح الدولة، بل انهم يسددون هذا الرسم سلفا عن المستهلك النهائي عند استلامهم البضاعة وقبل ان تباع في المحطات.ثانيا: "الاتفاق الصفقة" المزعومان قرار زيادة الرسوم الجمركية صدر عن حيث لا يوجد أي ممثل لاصحاب المحطات الذين لا دور لهم لا بالموافقة ولا بالاعتراض، وقد علموا بهذه الزيادة من خلال الاعلام كما كل اللبنانيين. وعلى من ساق الاتهام المزعوم ان يبرز للملء وللعامة، الادلة التي يزعم حيازتها لا سيما وان كتمانها عن الرأي العام يعد شراكة في حجب الشفافية.ثالثا: التذكير بعدم انصاف اصحاب المحطاتولا بد من التذكير بأن صاحب الاتهام يتناسى أننا ما زلنا ننتظر إنصافنا من قبل ، حيث تقدمنا بطلبات خطية مرفقة بدراسات اقتصادية للحصول على جعالة حقيقية تتلاقى والواقع المعيشي الراهن وتتناسب مع قدرة المستهلك الحقيقية التي نحرص اشد الحرص على حمايتها وعدم تآكلها. مع الاصرار على ان مطالب اصحاب المحطات محقة، وبأن بياناتنا السابقة ومواقفنا التحذيرية التي صدرت على مدى الأسابيع الماضية، كانت ولا تزال تطالب بتصحيح الخلل في نسبة الجعالة لكي تتناسب مع ارتفاع التكاليف التشغيلية للمحطات (زيادة أجور، صيانة، رسوم وغيرها الكثير...). وإن سجلنا الحافل بالتحركات والمراجعات الرسمية المسجلة في وزارات عديدة ولدى المحافظات، يثبت أننا كنا وما زلنا وسنبقى في مواجهة مع السياسات التي تتجاهل استدامة هذا القطاع وحقوقه".وإذ رفضت النقابة "محاولات تضليل الرأي العام واستخدام محطات المحروقات كوقود في المعارك السياسية الشعبوية عشية الانتخابات النيابية"، أهابت بـ"من له باع سابق في تحمل المسؤولية ان يدرك حجم معاناة اصحاب المحطات وان يتحلى بقدر من التمييز في ما بين القرارات الضرائبية للحكومة وبين حقوق قطاعنا المهدورة، وان يبتعد عن المساس بكرامة اصحاب المحطات وحقوقهم بسوق المزايدات السياسية الشعبوية".