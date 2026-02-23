تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
06:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنّ السفارة الأميركية في
لبنان
أجلت اليوم عبر
مطار رفيق الحريري الدولي
، العشرات من موظفيها كإجراء احترازي على خلفية
التطورات الإقليمية
المُرتقبة.
وذكرت المعلومات أن بياناً قد يصدرُ عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة في السعوديّة إلى مواطنيها
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة في السعوديّة إلى مواطنيها
23/02/2026 14:58:34
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
Lebanon 24
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
23/02/2026 14:58:34
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية تستذكر رفيق الحريري.. ماذا قالت عنه؟
Lebanon 24
السفارة الأميركية تستذكر رفيق الحريري.. ماذا قالت عنه؟
23/02/2026 14:58:34
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: نؤكد التزامنا بتعزيز الصداقة الراسخة بين أميركا ولبنان
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: نؤكد التزامنا بتعزيز الصداقة الراسخة بين أميركا ولبنان
23/02/2026 14:58:34
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار رفيق الحريري الدولي
رفيق الحريري الدولي
التطورات الإقليمية
مطار رفيق الحريري
رفيق الحريري
رفيق الحري
مطار رفيق
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الصحة: مستمرون في تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق
Lebanon 24
وزير الصحة: مستمرون في تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق
07:55 | 2026-02-23
23/02/2026 07:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة اتصل بالشاعر طلال حيدر مطمئنا على صحته
Lebanon 24
سلامة اتصل بالشاعر طلال حيدر مطمئنا على صحته
07:54 | 2026-02-23
23/02/2026 07:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة مخاتير النبطية تعقد جلستها الأولى وتحدد رسوم العضوية الشهرية
Lebanon 24
رابطة مخاتير النبطية تعقد جلستها الأولى وتحدد رسوم العضوية الشهرية
07:52 | 2026-02-23
23/02/2026 07:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإشتراكي" يثبّت مرشحيه؟
Lebanon 24
"الإشتراكي" يثبّت مرشحيه؟
07:49 | 2026-02-23
23/02/2026 07:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الصحة بحثت قضايا الطب الشرعي وضمان النواب والوزراء
Lebanon 24
لجنة الصحة بحثت قضايا الطب الشرعي وضمان النواب والوزراء
07:47 | 2026-02-23
23/02/2026 07:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
10:00 | 2026-02-22
22/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:55 | 2026-02-23
وزير الصحة: مستمرون في تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق
07:54 | 2026-02-23
سلامة اتصل بالشاعر طلال حيدر مطمئنا على صحته
07:52 | 2026-02-23
رابطة مخاتير النبطية تعقد جلستها الأولى وتحدد رسوم العضوية الشهرية
07:49 | 2026-02-23
"الإشتراكي" يثبّت مرشحيه؟
07:47 | 2026-02-23
لجنة الصحة بحثت قضايا الطب الشرعي وضمان النواب والوزراء
07:44 | 2026-02-23
الحشيمي إستمع من جمعة الى عرض عن "الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية"
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 14:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24