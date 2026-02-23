تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة حقوق الإنسان النيابية توافق على إلغاء عقوبة الإعدام!

Lebanon 24
23-02-2026 | 06:52
A-
A+
لجنة حقوق الإنسان النيابية توافق على إلغاء عقوبة الإعدام!
لجنة حقوق الإنسان النيابية توافق على إلغاء عقوبة الإعدام! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العدل عادل نصار والنواب الاعضاء.


اثر الجلسة قال النائب موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية في حضور وزير العدل ودرست اقتراحين محالين اليها مقدمين، من أعضاء في مجلس النواب، الاول يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ونظرا إلى كثير من الامور المحكى بها .


ودرست اللجنة الاقتراح ووافقت على الغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالعقوبة التي تلي وهي الحبس المؤبد مع ظروف متشددة ، كبديل عن عقوبة الإعدام .وهذا الاقتراح سيحال الى الهيئة العامة وسيدرس. والمجلس سيد نفسه ياخذ القرار الذي يريده. 


اما الموضوع الثاني فهو اعطاء الحق للطفل المدان باستئناف الحكم في الوقت الذي لم يكن لديه الحق كغيره وبالتالي وافقت اللجنة على هذاالاقتراح .


اما الوزير نصار فقال : "كان لي اليوم شرف المشاركة في جلسة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى. وتم عرض موضوع الغاء عقوبة الإعدام وإبداء الرأي من قبل الحكومة. والحكومة اللبنانية أبدت موقفا ايجابيا بهذا الموضوع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة، طالما ان لجنة حقوق الإنسان اقرت الاقتراح وسيتم عرضه على الهيئة العامة وانطلاقا من ذلك نعتبر ان لبنان سيخطو خطوات إضافية جدية باتجاه الغاء عقوبة الإعدام ووطبعا مجلس النواب سيد نفسه والكلمة النهائية لمجلس النواب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: على النظام الإيراني إطلاق سراح السجناء ووقف الإعدامات والسماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أقدر كثيرا إلغاء القيادة الإيرانية لجميع عمليات الإعدام المقررة أمس
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أقدر كثيرا إلغاء القيادة الإيرانية لجميع عمليات الإعدام المقررة أمس
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي الى جنيف للمشاركة في مجلس حقوق الانسان
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة حقوق الإنسان

الحكومة اللبنانية

الكلمة النهائية

الهيئة العامة

ميشال موسى

عادل نصار

اللبنانية

لجنة حقوق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-02-23
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24