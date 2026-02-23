تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لجنة حقوق الإنسان النيابية توافق على إلغاء عقوبة الإعدام!
Lebanon 24
23-02-2026
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة حقوق الإنسان
النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب
ميشال موسى
وحضور وزير العدل
عادل نصار
والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة قال النائب موسى: "اجتمعت
لجنة حقوق
الانسان النيابية في حضور وزير العدل ودرست اقتراحين محالين اليها مقدمين، من أعضاء في مجلس النواب، الاول يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ونظرا إلى كثير من الامور المحكى بها .
ودرست اللجنة الاقتراح ووافقت على الغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالعقوبة التي تلي وهي الحبس المؤبد مع ظروف متشددة ، كبديل عن عقوبة الإعدام .وهذا الاقتراح سيحال الى
الهيئة العامة
وسيدرس. والمجلس سيد نفسه ياخذ القرار الذي يريده.
اما الموضوع الثاني فهو اعطاء الحق للطفل المدان باستئناف الحكم في الوقت الذي لم يكن لديه الحق كغيره وبالتالي وافقت اللجنة على هذاالاقتراح .
اما الوزير
نصار
فقال : "كان لي اليوم شرف المشاركة في جلسة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى. وتم عرض موضوع الغاء عقوبة الإعدام وإبداء الرأي من قبل الحكومة. والحكومة
اللبنانية
أبدت موقفا ايجابيا بهذا الموضوع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة، طالما ان لجنة حقوق الإنسان اقرت الاقتراح وسيتم عرضه على الهيئة العامة وانطلاقا من ذلك نعتبر ان
لبنان
سيخطو خطوات إضافية جدية باتجاه الغاء عقوبة الإعدام ووطبعا مجلس النواب سيد نفسه والكلمة النهائية لمجلس النواب".
