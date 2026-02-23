تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وفد الجامعة اللبنانية الثقافية زار سفيرة لبنان في أوستراليا

Lebanon 24
23-02-2026 | 06:58
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية زار سفيرة لبنان في أوستراليا
 زار وفد من المجلس القاري لأوستراليا ونيوزيلندا في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم سفيرة لبنان لدى أوستراليا ميرنا الخولي في مقر السفارة في كانبيرا، في زيارة تعارف وتهنئة لمناسبة تسلّمها مهامها الدبلوماسية.

وترأس الوفد نائب الرئيس إبراهيم الخوري ممثّلًا رئيس المجلس القاري أنطوان كرم، وضمّ رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي، ورئيس مجلس ولاية كانبيرا جورج سلوم، ومسؤول الشؤون الاجتماعية رفول رحمة، ومسؤولة الشؤون الانتخابية كارين خوري، وعضو المجلس إدمون طوق.

وخلال اللقاء، جرى البحث في أوضاع الجالية اللبنانية وقضايا الاغتراب، إضافة إلى عرض نشاطات الجامعة ودورها في تعزيز التواصل بين الوطن وأبنائه المنتشرين. كما تم التداول في سبل التنسيق والتعاون المستقبلي بين المجلس القاري والسفارة، بما يخدم أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا ونيوزيلندا.

وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد درعًا تكريميًة للسفيرة ميرنا الخولي، تعبيرًا عن التقدير والترحيب، وتمنّي النجاح في مهامها الديبلوماسية.
الجامعة اللبنانية

الشؤون الاجتماعية

جامعة اللبنانية

نائب الرئيس

مجلس الأمن

في الجامعة

الانتخابية

