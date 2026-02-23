وفد الجامعة اللبنانية الثقافية زار سفيرة لبنان في أوستراليا

زار وفد من المجلس القاري لأوستراليا ونيوزيلندا في الثقافية في العالم سفيرة لدى أوستراليا ميرنا الخولي في مقر السفارة في كانبيرا، في زيارة تعارف وتهنئة لمناسبة تسلّمها مهامها الدبلوماسية.



وترأس الوفد إبراهيم الخوري ممثّلًا رئيس المجلس القاري أنطوان كرم، وضمّ رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي، ورئيس مجلس ولاية كانبيرا سلوم، ومسؤول رفول رحمة، ومسؤولة الشؤون كارين خوري، وعضو المجلس إدمون طوق.



وخلال اللقاء، جرى البحث في أوضاع الجالية وقضايا الاغتراب، إضافة إلى عرض نشاطات الجامعة ودورها في تعزيز التواصل بين الوطن وأبنائه المنتشرين. كما تم التداول في سبل التنسيق والتعاون المستقبلي بين المجلس القاري والسفارة، بما يخدم أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا ونيوزيلندا.



وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد درعًا تكريميًة للسفيرة ميرنا الخولي، تعبيرًا عن التقدير والترحيب، وتمنّي النجاح في مهامها الديبلوماسية.

Advertisement