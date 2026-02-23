تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فضل الله استقبل وفدًا من جريدة "اللواء": الحل في هذا الوطن يمون عندما يخرج الجميع من حساباتهم الخاصة

Lebanon 24
23-02-2026 | 07:00
فضل الله استقبل وفدًا من جريدة اللواء: الحل في هذا الوطن يمون عندما يخرج الجميع من حساباتهم الخاصة
فضل الله استقبل وفدًا من جريدة اللواء: الحل في هذا الوطن يمون عندما يخرج الجميع من حساباتهم الخاصة photos 0
استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدًا من جريدة "اللواء" برئاسة رئيس التحرير صلاح سلام، يرافقه الدكتور حسين سعد، ومدير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) الدكتور ماجد منيمنه، حيث قدّم الوفد التهاني بحلول شهر رمضان المبارك. وجرى خلال اللقاء التداول في آخر التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية.

ورحّب فضل الله بالوفد، مثنيًا على "الدور الإعلامي الهادف الذي تقوم به "اللواء" على الساحة الوطنية والإسلامية، من خلال نشر ثقافة الوعي والمحبة والتلاقي، وتعزيز قيم الوحدة والحوار وقبول الآخر في مواجهة ثقافة الإلغاء والانقسام"...

وأضاف فضل الله: "إن سبب ما نعانيه في هذا العالم هو تبلّد المشاعر وفقدان الإحساس بالإنسان الآخر وقسوة القلوب، حتى باتت المأساة والألم والمعاناة لا تترك أثرًا في النفوس مشيرا إلى أننا نستنفر مشاعرنا لحسابات معينة، ونتوقف عند حدودها، لافتًا إلى أن الإعلام يسلّط الضوء على مآسٍ هنا ويتناسى أخرى بدوافع سياسية أو مذهبية أو طائفية، في حين أن الإنسانية لا تتجزأ، ولا ينبغي أن يكون في القلوب صيف وشتاء على صعيد واحد".

وتابع:" إن أول الطريق لإنهاء الأزمات هو إعادة إنتاج الإنسانية في الإنسان، واستنفار الجهود لتحقيق ذلك، وإعادة الأديان إلى دورها في استعادة إنسانية الإنسان".

وختم بالقول: "إن الحل في هذا الوطن يكون عندما يخرج الجميع من حساباتهم الخاصة ومصالحهم الفئوية، ليصبح الحساب حساب الوطن: كيف نبنيه، وكيف نحميه، وكيف نخرجه من أزماته، وكيف نجعله بعيدًا عن صراعات الآخرين ومن خلال تحصينِ الوحدةِ الداخلية، نكونُ أكثرَ قدرةً على مواجهةِ أيِّ طارئٍ قد يتعرّض له هذا الوطن. 
