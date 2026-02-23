تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الثكافة اطلع من وفد جمعية "هاماسكايين" على نشاطاتها وآلية عملها

Lebanon 24
23-02-2026 | 07:06
وزير الثقافة اطلع من وفد جمعية هاماسكايين على نشاطاتها وآلية عملها
إستقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية في الصنائع، وفدا من جمعية "هاماسكايين" للثقافة والتعليم برئاسة سام سيمونيان، ضم ماغي بوغوصيان، آني ميسيسيان والمدير التنفيذي للمدارس الثقافية في الجمعية ساميك كرابتيان، وتناول اللقاء آلية عمل الجمعية، لا سيما ما يتعلق منها في الشأن الثقافي والنشاطات المرتقبة في خلال العام الحالي وأهمية تعزيز التعاون في هذا القطاع.


وكانت مناسبة وجه في خلالها الوفد دعوة للوزير سلامة لحضور الفعالية الموسيقية لفرقة National Chamber Orchestra of Armenia التي ستقام على مسرح "الاسمبلي هول" في الجامعة الاميركية في 27 من الشهر الجاري.


كما تقدم الوفد بطلب رعاية وزير الثقافة لحفل فرقة "كنار" للفلكلور الارمني التي ستقام على مسرح قصر الاونيسكو في 21 من آذار المقبل.
