لبنان
وزير الثقافة اطلع من وفد جمعية "هاماسكايين" على نشاطاتها وآلية عملها
Lebanon 24
23-02-2026
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
في مكتبه في
المكتبة الوطنية
في
الصنائع
، وفدا من جمعية "هاماسكايين" للثقافة والتعليم برئاسة
سام سيمونيان
، ضم ماغي بوغوصيان، آني ميسيسيان والمدير التنفيذي للمدارس الثقافية في الجمعية ساميك كرابتيان، وتناول اللقاء آلية عمل الجمعية، لا سيما ما يتعلق منها في الشأن الثقافي والنشاطات المرتقبة في خلال العام الحالي وأهمية تعزيز التعاون في هذا القطاع.
وكانت مناسبة وجه في خلالها الوفد دعوة للوزير سلامة لحضور الفعالية الموسيقية لفرقة National Chamber Orchestra of Armenia التي ستقام على مسرح "الاسمبلي هول"
في الجامعة
الاميركية في 27 من الشهر الجاري.
كما تقدم الوفد بطلب رعاية وزير الثقافة لحفل فرقة "كنار" للفلكلور الارمني التي ستقام على
مسرح قصر
الاونيسكو في 21 من آذار المقبل.
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
Lebanon 24
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
10:21 | 2026-02-23
23/02/2026 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
10:15 | 2026-02-23
23/02/2026 10:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة
Lebanon 24
برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة
10:12 | 2026-02-23
23/02/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه
10:12 | 2026-02-23
23/02/2026 10:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة لباسيل في جبيل
Lebanon 24
جولة لباسيل في جبيل
10:08 | 2026-02-23
23/02/2026 10:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
