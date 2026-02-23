وزير الثقافة اطلع من وفد جمعية "هاماسكايين" على نشاطاتها وآلية عملها

إستقبل الدكتور في مكتبه في في ، وفدا من جمعية "هاماسكايين" للثقافة والتعليم برئاسة ، ضم ماغي بوغوصيان، آني ميسيسيان والمدير التنفيذي للمدارس الثقافية في الجمعية ساميك كرابتيان، وتناول اللقاء آلية عمل الجمعية، لا سيما ما يتعلق منها في الشأن الثقافي والنشاطات المرتقبة في خلال العام الحالي وأهمية تعزيز التعاون في هذا القطاع.





وكانت مناسبة وجه في خلالها الوفد دعوة للوزير سلامة لحضور الفعالية الموسيقية لفرقة National Chamber Orchestra of Armenia التي ستقام على مسرح "الاسمبلي هول" الاميركية في 27 من الشهر الجاري.





كما تقدم الوفد بطلب رعاية وزير الثقافة لحفل فرقة "كنار" للفلكلور الارمني التي ستقام على الاونيسكو في 21 من آذار المقبل.

