اليونيفيل تنظم زيارات طبية مجانية للنازحين في البرغلية دعمًا للصحة خلال رمضان

أعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان أن قيادة التعاون المدني العسكري في القطاع لها نظمت، بالتنسيق مع السلطات المحلية، جلسة زيارات طبية مجانية للسكان بسبب الخط الأزرق، والذين يجدون ملاذًا آمنًا في البرغلية.



وتم خلال النشاط فحص أكثر من مئة شخص من نساء ورجال وأطفال، وتقديم الأدوية اللازمة لهم، في خطوة اعتبرت بادرة تضامن عميقة مع مجتمعات في شهر المبارك".



وأكدت أن "الدعم في قطاعي الصحة والتعليم يعد أساسيًا لجهودها في القطاع الغربي"، مشيرة إلى أن "وحداتها الدولية نفذت الشهر الماضي أكثر من ألف زيارة لكبار السن والرجال والنساء والأطفال، مؤكدة" استمرار عملها اليومي دعمًا للسلطات ".



