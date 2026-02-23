تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اليونيفيل تنظم زيارات طبية مجانية للنازحين في البرغلية دعمًا للصحة خلال رمضان
Lebanon 24
23-02-2026
|
06:58
photos
أعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان أن قيادة التعاون المدني العسكري
الإيطالية
في القطاع
الغربي
لها نظمت، بالتنسيق مع السلطات المحلية، جلسة زيارات طبية مجانية للسكان
النازحين
بسبب الخط الأزرق، والذين يجدون ملاذًا آمنًا في البرغلية.
وتم خلال النشاط فحص أكثر من مئة شخص من نساء ورجال وأطفال، وتقديم الأدوية اللازمة لهم، في خطوة اعتبرت بادرة تضامن عميقة مع مجتمعات
جنوب لبنان
في شهر
رمضان
المبارك".
وأكدت أن "الدعم في قطاعي الصحة والتعليم يعد أساسيًا لجهودها في القطاع الغربي"، مشيرة إلى أن "وحداتها الدولية نفذت الشهر الماضي أكثر من ألف زيارة لكبار السن والرجال والنساء والأطفال، مؤكدة" استمرار عملها اليومي دعمًا للسلطات
اللبنانية
".
