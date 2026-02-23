"لقاء سيدة الجبل" شدد على إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو إلى تحييد لبنان عن مخاطر الحرب

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي الكترونيا في مقر الاشرفية، في حضور احمد ، احمد عياش، احمد ظاظا، امين بشير، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، حبيب خوري، حسن بزيع، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر ، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، مارك جعارة، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مصطفى علوش، مياد حيدر، نادرة فواز، نادين كارابيديان، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس ويوسف الخوري.



إثر الاجتماع، شدد "لقاء سيدة الجبل" في بيان، على "اجراء الانتخابات في موعدها رغم كل العوائق، وآخرها ما يروج عن ضغوط خارجية".



وإذ أكد رفضه "هذا التبرير الجديد لتطيير الاستحقاق الدستوري"، أعلن انه "من باب أولى ان تجري الانتخابات انطلاقا من المصلحة العليا التي تتقدم على أي مصالح أخرى، بما في ذلك مزاعم الضغوط الخارجية"، داعيا "السلطة التنفيذية الى عدم الخضوع لهذا الابتزاز الجديد غير المبرر على الاطلاق"، مشددا على "تحييد من اخطار الحرب التي تتجمع غيومها في الافاق، لا سيما وان ذرائع توريط لبنان من خلال سلاح " " المرتبط بالنظام ما زالت قائمة".



وإذ شدد على "حزب الله"، "كي يجنب لبنان الانجرار الى هذه الحرب إذا ما نشبت"، دعا الى "موقف رسمي واضح لا لبس فيه يؤكد ان لبنان ليس معنيا بهذه الحرب وسيتصدى لأي طرف داخلي او مقيم على الأراضي اللبنانية يحاول الزج بالوطن في هذا الخطر المحدق بالمنطقة والعالم".



واكد رفضه ل"تقصير الدولة في محاصرة "حزب الله" ماليا وعسكريا وأمنيا"، معتبرا أن "هذا الامر بمثابة هدية لاسرائيل التي تعتدي على مناطق لبنانية يخزن "الحزب" سلاحه في داخلها وبين بيوت المواطنين معرضهم للموت ولتدمير ممتلكاتهم".



واذ لفت الى ان "نقيب النقل المبرد السابق عمر العلي عرض على "اللقاء" مشكلة نقل الانتاج الزراعي من لبنان الى وقرار الدولة منع الشاحنات اللبنانية مما سبب أضرارا كبيرة"، طالب "اللقاء" الحكومة مجتمعة ب"حل هذه الازمة فورا كي لا تعود الامور الى ما قبل سقوط نظام ".



كما أعلن "اللقاء" رفضه ل"قرار الحكومة فرض الضريبة على البنزين ورفع قيمة الـ TVA، بدل اللجوء الى اصلاحات ادارية ومالية موضوعية".

