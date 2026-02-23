تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحشيمي إستمع من جمعة الى عرض عن "الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية"

Lebanon 24
23-02-2026 | 07:44
A-
A+
الحشيمي إستمع من جمعة الى عرض عن الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية
الحشيمي إستمع من جمعة الى عرض عن الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل النائب الدكتور بلال الحشيمي، في مكتبه في المجلس النيابي ، المفتش العام التربوي السيدة فاتن جمعة، حيث قدّمت له عرضًا وافيًا حول كتاب "الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية"، بما يمثّله من مرجع وطني يؤسس لمقاربة حديثة ومتكاملة للرقابة التربوية في لبنان".


وقال الحشيمي في بيان: "إنّ هذا الدليل لا يقتصر على تحديد معايير فنية للتقييم، بل يرسّخ فلسفة تربوية قائمة على الجودة، والشفافية، والحوكمة، والانتقال من منطق التفتيش التقليدي إلى منطق المواكبة المؤسسية والتحسين المستدام. وهو بذلك يضع إطارًا معياريًا واضحًا يُسهم في توحيد الرؤية بين المدرسة، والإدارة، والرقابة.


كما أنّ هذا المرجع يشكّل ركيزة استراتيجية يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي البناء عليها في رسم سياساتها المستقبلية، ووضع خططها التطويرية على أسس منهجية واضحة، تقوم على البيانات والمؤشرات وقياس النتائج، بما يعزّز ثقة المجتمع بالمدرسة الرسمية ويمنح الوزارة أداة علمية في إدارة الإصلاح التربوي".


أضاف :"ولا بدّ من توجيه خالص الشكر والتقدير إلى السادة المفتشين التربويين وأعضاء فريق العمل الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، لما بذلوه من جهد علمي وتنفيذي لإخراج هذا العمل كمرجع مؤسسي متكامل يليق بمكانته الوطنية".


وختم الحشيمي :"إنّ تطوير الرقابة وفق هذا المسار هو خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تحديث الإدارة التربوية وترسيخ ثقافة الجودة في لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"غضبٌ" بسبب الأقساط المدرسيّة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة كرم الشرقي في بلدة بليدا قضاء مرجعيون
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الإدارة التربوية

بلال الحشيمي

المفتش العام

فاتن جمعة

المستقبل

نائب ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:12 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:12 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-02-23
Lebanon24
10:15 | 2026-02-23
Lebanon24
10:12 | 2026-02-23
Lebanon24
10:12 | 2026-02-23
Lebanon24
10:08 | 2026-02-23
Lebanon24
10:00 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24