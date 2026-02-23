الحشيمي إستمع من جمعة الى عرض عن "الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية"

استقبل النائب الدكتور ، في مكتبه في المجلس النيابي ، السيدة ، حيث قدّمت له عرضًا وافيًا حول كتاب "الإطار المرجعي ودليل معايير الرقابة والجودة المدرسية"، بما يمثّله من مرجع وطني يؤسس لمقاربة حديثة ومتكاملة للرقابة التربوية في ".





وقال الحشيمي في بيان: "إنّ هذا الدليل لا يقتصر على تحديد معايير فنية للتقييم، بل يرسّخ فلسفة تربوية قائمة على الجودة، والشفافية، والحوكمة، والانتقال من منطق التفتيش التقليدي إلى منطق المواكبة المؤسسية والتحسين المستدام. وهو بذلك يضع إطارًا معياريًا واضحًا يُسهم في توحيد الرؤية بين المدرسة، والإدارة، والرقابة.





كما أنّ هذا المرجع يشكّل ركيزة استراتيجية يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي البناء عليها في رسم سياساتها المستقبلية، ووضع خططها التطويرية على أسس منهجية واضحة، تقوم على البيانات والمؤشرات وقياس النتائج، بما يعزّز ثقة المجتمع بالمدرسة الرسمية ويمنح الوزارة أداة علمية في إدارة الإصلاح التربوي".





أضاف :"ولا بدّ من توجيه خالص الشكر والتقدير إلى السادة المفتشين التربويين وأعضاء فريق العمل الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، لما بذلوه من جهد علمي وتنفيذي لإخراج هذا العمل كمرجع مؤسسي متكامل يليق بمكانته الوطنية".





وختم الحشيمي :"إنّ تطوير الرقابة وفق هذا المسار هو خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تحديث وترسيخ ثقافة الجودة في لبنان".

Advertisement