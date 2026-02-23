رابطة مخاتير النبطية تعقد جلستها الأولى وتحدد رسوم العضوية الشهرية

عقدت لرابطة مخاتير قضاء جلستها العامة الاولى، في مركز اتحاد بلديات الشقيف في النبطية برئاسة رئيس الرابطة المختار حسن وحضور عدد من المخاتير.



بداية القى أمين السر المختار نبيل معلم، كلمة رحب فيها بالحضور وعرض لأهداف الجلسة، مؤكدا "أهمية دور المختار في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم"، مشددا على "الدور الذي تقوم به الرابطة في حماية حقوق المختار وتعزيز التعاون بين المخاتير".



ثم ترأس المختار حمود الجلسة، حيث تم التداول في عدد من المتعلقة بالعمل المختاري، وتم تقويم المرحلة السابقة وما تحقق في خلالها من لقاءات واتصالات، إضافة إلى وضع الخطوط العامة للمرحلة المقبلة.



وشدد المجتمعون على "ضرورة مضاعفة الجهود في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن"، مؤكدين "الوقوف إلى جانب الأهالي ومتابعة قضاياهم لدى الإدارات الرسمية".



كما تم استعراض أبرز اللقاءات والزيارات التي قامت بها الرابطة، ومنها، زيارة لكل من مكتب العمل البلدي والاختياري في " " الدكتور عدنان جزيني، بلديات الشقيف خالد بدر الدين، رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل عامل حاتم حرب، مدير الدكتور حسن وزني، محافظة النبطية هويدا ورئيس دائرة النفوس في النبطية ومأمور النفوس والعلامة الحسين صادق ولقاءين مع النائبين هاني قبيسي وناصر جابر.



كما ناقش المجتمعون عددا من الخطوات التنظيمية الخاصة بعمل الرابطة، وأبرزها، "توزيع بطاقة انتساب لأعضاء الرابطة تحتوي على خدمات عدة، وأهمها خدمات صحية سيتم إدراجها لاحقا في كتيب صغير، إضافة إلى مغلف خاص للمنتسب يتضمن بطاقة الانتساب ودفتر متابعة سنوي وبطاقة تعريف للسيارة وبطاقة تعريف خاصة بالرابطة. متابعة موضوع طابع المختار. البحث في استئجار مكتب خاص بالرابطة بالقرب من الدوائر الرسمية".



وفي الختام تم التصويت على "تحديد قيمة الاشتراك الشهري للأعضاء بمبلغ 10 دولارات أميركية، وتأكيد أهمية الالتزام بعمل الرابطة واستمرار التعاون بين المخاتير لما فيه مصلحة أبناء المنطقة".



وباسم الرابطة تم شكر رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين على تعاونه واهتمامه بشؤون الرابطة.

