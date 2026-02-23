تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رئيس "كاريتاس": الشباب ركيزة أساسية في مسيرة العطاء والاستجابة
Lebanon 24
23-02-2026
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
رئيس رابطة
"كاريتاس"
لبنان
الأب سمير
غاوي
مركز وحدة الاستجابة في حالات الطوارئ التابعة لـ"
شبيبة
كاريتاس" لبنان في منطقة حالات.
بداية قداس إلهي، أعقبه خلوة مع جهاز الشبيبة، تخللها "نقاش صريح ومسؤول حول واقع شبيبة كاريتاس، التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف العامة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى سبل تطوير العمل الشبابي وتعزيز الروح القيادية وروح المبادرة"، بحسب بيان للرابطة.
وتم التطرق إلى "أهمية مواكبة الشبيبة، دعمهم نفسيا وروحيا، وتحصينهم بالقيم التي تشكل جوهر رسالة كاريتاس في خدمة الإنسان المحتاج دون تمييز".
وأكد غاوي دعمه "الكامل للشبيبة ولدورهم المحوري في رسالة كاريتاس"، مشددا على أن "الشباب ليسوا فقط متطوعين، بل هم طاقة تغيير حقيقية وركيزة أساسية في مسيرة العطاء والاستجابة في الأزمات".
وذكر البيان أن "الزيارة اختتمت بجولة داخل المركز، اطلع خلالها غاوي على آلية العمل المعتمدة في وحدة الاستجابة، والخطط التنظيمية، والتجهيزات اللوجستية، إضافة إلى عرض مفصل حول التدريبات التي يخضع لها الفريق لضمان الجهوزية الدائمة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
ولفت الى أن "هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التواصل المباشر بين القيادة والشبيبة، وترسيخ ثقافة العمل المنظم القائم على الالتزام، الاحتراف، والرسالة الإنسانية التي تحملها كاريتاس لبنان في مختلف الظروف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال
Lebanon 24
عون يستقبل "فرح العطاء": إرادة الشباب اللبناني قادرة على تفتيت الجبال
23/02/2026 17:34:51
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط
23/02/2026 17:34:51
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العامة
Lebanon 24
شحادة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العامة
23/02/2026 17:34:51
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية وصمود المجتمع
Lebanon 24
البزري: حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية وصمود المجتمع
23/02/2026 17:34:51
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس رابطة
الأب سمير
سمير غاوي
التزام
لبنان
العطا
شبيبة
ستيت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
Lebanon 24
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
10:21 | 2026-02-23
23/02/2026 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
10:15 | 2026-02-23
23/02/2026 10:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة
Lebanon 24
برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة
10:12 | 2026-02-23
23/02/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه
10:12 | 2026-02-23
23/02/2026 10:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة لباسيل في جبيل
Lebanon 24
جولة لباسيل في جبيل
10:08 | 2026-02-23
23/02/2026 10:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
Lebanon 24
تحولّ كبير.. ماذا تحتاج سوريا الآن؟
15:00 | 2026-02-22
22/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:21 | 2026-02-23
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
10:15 | 2026-02-23
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
10:12 | 2026-02-23
برّي التقى ميقاتي وبحثا في مستجدات وتطورات الأوضاع العامة
10:12 | 2026-02-23
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه
10:08 | 2026-02-23
جولة لباسيل في جبيل
10:00 | 2026-02-23
تأجيل الانتخابات..ضغوط دولية وحسابات سياسية
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 17:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24