رئيس "كاريتاس": الشباب ركيزة أساسية في مسيرة العطاء والاستجابة

Lebanon 24
23-02-2026 | 08:03
رئيس كاريتاس: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة العطاء والاستجابة
رئيس كاريتاس: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة العطاء والاستجابة photos 0
زار رئيس رابطة "كاريتاس" لبنان الأب سمير غاوي مركز وحدة الاستجابة في حالات الطوارئ التابعة لـ"شبيبة كاريتاس" لبنان في منطقة حالات.


بداية قداس إلهي، أعقبه خلوة مع جهاز الشبيبة، تخللها "نقاش صريح ومسؤول حول واقع شبيبة كاريتاس، التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف العامة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى سبل تطوير العمل الشبابي وتعزيز الروح القيادية وروح المبادرة"، بحسب بيان للرابطة.


وتم التطرق إلى "أهمية مواكبة الشبيبة، دعمهم نفسيا وروحيا، وتحصينهم بالقيم التي تشكل جوهر رسالة كاريتاس في خدمة الإنسان المحتاج دون تمييز".


وأكد غاوي دعمه "الكامل للشبيبة ولدورهم المحوري في رسالة كاريتاس"، مشددا على أن "الشباب ليسوا فقط متطوعين، بل هم طاقة تغيير حقيقية وركيزة أساسية في مسيرة العطاء والاستجابة في الأزمات".


وذكر البيان أن "الزيارة اختتمت بجولة داخل المركز، اطلع خلالها غاوي على آلية العمل المعتمدة في وحدة الاستجابة، والخطط التنظيمية، والتجهيزات اللوجستية، إضافة إلى عرض مفصل حول التدريبات التي يخضع لها الفريق لضمان الجهوزية الدائمة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.


ولفت الى أن "هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التواصل المباشر بين القيادة والشبيبة، وترسيخ ثقافة العمل المنظم القائم على الالتزام، الاحتراف، والرسالة الإنسانية التي تحملها كاريتاس لبنان في مختلف الظروف".
