لقاء بين راعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس والمفتي زكريا في دار الإفتاء: ميزة عكار في عيشها الواحد

زار راعي أبرشية وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، يرافقه عدد من الكهنة ونائب مدير المدرسة الوطنية الارثوذكسية في الشيخطابا يوسف ايوب ،مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الإفتاء في ، في حضور الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة ودد من رجال الدين.



وتم خلال اللقاء التداول في "أهمية الدعوة إلى خطابٍ جامع يعزّز القيم الإنسانية المشتركة ويبتعد عن كل أشكال الكراهية ويرسّخ احترام الآخر، مع السعي إلى اكتشاف الجوانب الإيجابية التي تجمع بين مختلف المكوّنات، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون التنوّع".



كما شدّد المجتمعون على "ضرورة تحويل منصّات التواصل الاجتماعي إلى جسر تواصلٍ حقيقي، قائم على الاحترام والمحبة، ونبد أي إساءة أو خطاب تحريضي، أياً يكن مصدره، بما يعكس صورة عكار الحضارية ورسالتها في العيش المشترك".



وأكد الحضور "ميزة عكار في عيشها الواحد"، معتبرين "أن التواصل الدائم بين المرجعيات يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوار، وصمّام أمان في وجه أي توترات، ودعامةً لمسيرة الاستقرار والتلاقي بين أبناء المنطقة".

Advertisement