Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لقاء بين راعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس والمفتي زكريا في دار الإفتاء: ميزة عكار في عيشها الواحد

Lebanon 24
23-02-2026 | 08:08
لقاء بين راعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس والمفتي زكريا في دار الإفتاء: ميزة عكار في عيشها الواحد
 زار راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، يرافقه عدد من الكهنة ونائب مدير المدرسة الوطنية الارثوذكسية في الشيخطابا يوسف ايوب ،مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الإفتاء في حلبا، في حضور رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة ودد من رجال الدين.

وتم خلال اللقاء التداول في "أهمية الدعوة إلى خطابٍ جامع يعزّز القيم الإنسانية المشتركة ويبتعد عن كل أشكال الكراهية ويرسّخ احترام الآخر، مع السعي إلى اكتشاف الجوانب الإيجابية التي تجمع بين مختلف المكوّنات، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون التنوّع".

كما شدّد المجتمعون على "ضرورة تحويل منصّات التواصل الاجتماعي إلى جسر تواصلٍ حقيقي، قائم على الاحترام والمحبة، ونبد أي إساءة أو خطاب تحريضي، أياً يكن مصدره، بما يعكس صورة عكار الحضارية ورسالتها في العيش المشترك".

وأكد الحضور "ميزة عكار في عيشها الواحد"، معتبرين "أن التواصل الدائم بين المرجعيات الدينية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة الحوار، وصمّام أمان في وجه أي توترات، ودعامةً لمسيرة الاستقرار والتلاقي بين أبناء المنطقة".
مواضيع ذات صلة
مفتي عكار يدعو للوحدة: لا لإقحام دار الفتوى في السجالات
سلام استقبل مفتي طرابلس والشمال ومفتي عكار
لقاء بين مفتي الجمهورية وسفير بريطانيا في دار الفتوى
إحتفال في كنيسة السيّدة للروم الارثوذكس في الشويفات لمناسبة يوم العامل الدبلوماسيّ في روسيا
الوحدة الوطنية

رئيس دائرة

الارثوذكس

الدينية

الإسلام

إسلامي

في دار

باسيل

