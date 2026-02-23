بالصور.. الدفاع المدني يتسلّم هبة من المفوضية الأممية لتعزيز قدراته في الطوارئ والإنقاذ

وأشار بيان للدفاع المدني الى أن "الهبة تتكون من تسعة عشر (19) آلية وتجهيزا متخصصا للاستجابة للطوارئ، موزعة على النحو الآتي:خمس (5) سيارات إسعاف: لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات، خصوصاً في الحالات الحرجة.أربع (4) آليات إطفاء: لدعم فرق الإطفاء في السيطرة على الحرائق الكبيرة والمعقدة، بما فيها الحرائق في المباني السكنية والصناعية.ثلاث (3) شاحنات وحدات إنقاذ (Rescue Unit Trucks): مزوّدة بالمعدات اللازمة لفرق البحث والإنقاذ.ثلاث (3) آليات تحميل من نوع Skid-Steer Loaders (Bobcats): تستخدم في إزالة الأنقاض وفتح الممرات.ثلاث (3) حفارات (Excavators): لدعم عمليات الحفر والإنقاذ في مواقع الانهيارات الأرضية أو المباني المنهارة.سلّم إنقاذ واحد: لتعزيز قدرة فرق الإطفاء والإنقاذ على التدخل في المباني المرتفعة أو المناطق الصعبة الوصول".ولفت البيان الى أن "هذه الهبة تأتي في إطار التعاون المستمر بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات ، وضمن الجهود الرامية إلى دعم قدرات وتعزيز جهوزيتها العملانية، بما يمكنها من التدخل السريع والفعال في مختلف أنواع الحوادث والطوارئ، لا سيما عمليات البحث والإنقاذ في أو التي يصعب الوصول إليها".وأكد "استمرار للدفاع المدني في توثيق التعاون مع بما يعزز قدراتها العملانية ويخدم الصالح العام".وقالت ممثلة المفوضية في لبنان: "ان عناصر الدفاع المدني اللبناني يقفون يوميا في الخطوط الأمامية، وغالبا ما يعرضون حياتهم للخطر لإنقاذ الآخرين. إن هذه الهبة تجسد تضامن المفوضية ودعمها لعملهم الحيوي. ومن خلال تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، نسهم في تسريع التدخلات وإنقاذ مزيد من الأرواح في وقت تبقى فيه الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد كبيرة جدا. إن دعم قدرات المستجيبين الوطنيين، وفي مقدمهم الدفاع المدني، يشكل ركيزة أساسية لمساندة المجتمعات اللبنانية والعائلات النازحة على حد سواء، وتعزيز الجهوزية والصمود على المستوى الوطني".، شكر المدير العام للدفاع المدني المفوضية على ، مؤكدا أن "المديرية العامة مستمرة في أداء واجباتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأن هذه الآليات ستسهم في تعزيز سرعة التدخل وفعاليته، ولا سيما في العمليات المعقدة وعمليات البحث والإنقاذ والتي ستوزع على المراكز المختصة في مختلف المحافظات اللبنانية وفقا لأولويات العمل الميداني، بما يعزز الجهوزية ويرفع مستوى الاستجابة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات".وجرى في ختام المناسبة تسليم رمزي لمفاتيح الآليات، تلاه جولة اطلعت خلالها ممثلة المفوضية والوفد المرافق على الآليات والتجهيزات المقدمة.