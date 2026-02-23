لجميع المرشّحين لرتبة مأمور متمرّن... بيان من أمن الدولة

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



يُطلب من جميع المرشحين لرتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث )الذين خضعوا للامتحانات الخطية وجوب تقديم أعلى شهادة علمية حاصلين عليها إلى مراكز لأمن الدولة كلٌّ ضمن نطاق سكنه الجغرافي.



وذلك اعتبارًا من تاريخ 24 شباط ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا من تاريخ 2 اذار 2026.

