وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النائب ، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية.كما استقبل الوزير السابق ، وتم عرض للأوضاع العامة في البلاد.والتقى الوزير وفدا من رؤساء بلديات قضاء ، وتم التداول في شؤون بلدية وإنمائية تخص المنطقة.وكذلك، استقبل وفداً من نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق برئاسة النقيب ، وجرى البحث في أوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها.