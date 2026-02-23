سلسلة لقاءات لسلام

عقد اجتماعًا في السراي الحكومي مع ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارا ، لمتابعة سير العمل في أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات، والتي يفوق عددها 1500 أمر تحصيل أنجزتها ، والتي تستكمل إرسالها إلى المكلّفين.



كما استقبل وفدا من المجلس الاعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي ، وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة واردات من خلال تفعيل الجباية واعتماد المكننة في أنظمة المراقبة.



واستقبل سلام النائب وليد البعريني وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تتعلق بمنطقة ، بالاضافة إلى ئيس بلدية مصطفى حجازي، وتناول البحث اوضاع البلدية، والمشاريع الانمائية والإدارية التي تخص مدينة صيدا.



والتقى سلام وفدا من المجلس الاعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل في زيارة بروتوكولية بعد تعيين المجلس.

Advertisement