سلسلة لقاءات لسلام

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي مع وزير المالية ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارا الزين، لمتابعة سير العمل في أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات، والتي يفوق عددها 1500 أمر تحصيل أنجزتها وزارة البيئة، والتي تستكمل وزارة المالية إرسالها إلى المكلّفين.
كما استقبل وفدا من المجلس الاعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي ، وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة واردات الجمارك
من خلال تفعيل الجباية واعتماد المكننة في أنظمة المراقبة.
واستقبل سلام النائب وليد البعريني وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تتعلق بمنطقة عكار
، بالاضافة إلى ئيس بلدية صيدا
مصطفى حجازي، وتناول البحث اوضاع البلدية، والمشاريع الانمائية والإدارية التي تخص مدينة صيدا.
