فوضى المفرقعات بعد الإفطار

يشكو عدد من المواطنين من الفوضى التي تتكرر يوميًا بعد الإفطار، خاصةً بسبب الاستخدام المكثف للمفرقعات، ليس في الأجواء العامة فحسب، بل بين المواطنين أنفسهم، حيث يقوم بعض المراهقين برشق بعضهم البعض البعض بالمفرقعات، كما حدث مؤخرًا في ساحة ، وهو ما وثّقته الفيديوهات المتداولة على ويتكرر هذا الأمر أيضًا في مناطق أخرى مثل بشكل خاص.



هذه السلوكيات تؤدي إلى أصوات انفجارات مزعجة في الشوارع، ما يثير الخوف والقلق بين الأطفال وكبار السنّ، كما تسبب خسائر وأضرارًا بالممتلكات الخاصة والسيارات، في ظل غياب أي إجراءات رادعة حتى الآن.

