سليمان: التجارب أثبتت أن التصعيد اللفظي غالبًا ما يكون ستارًا يُخفي تنازلات قادمة

اعتبر الرئيس ، أن "ارتفاعُ نبرةِ التحدّي والتهديد، وعلوُّ الصراخِ بشعاراتِ الصمودِ والتصدّي، لا يُعدّ بالضرورة دليلاً على القوة أو تعبيراً صادقاً عن الحقيقة. فقد أثبتت التجارب أن التصعيدَ اللفظي غالباً ما يكون ستاراً يُخفي تنازلاتٍ قادمة، وبدايةَ تراجعٍ هادئٍ من أعلى الشجرة إلى أولى درجات السلم".

