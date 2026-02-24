وزارة الاقتصاد تسطّر محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى فما السبب؟

اعلنت في بيان، انه "بتوجيهات من والتجارة الدكتور عامر البساط، تواصل مديرية حماية المستهلك تكثيف جولاتها الرقابية على الشركات المورّدة للحوم والدجاج، إضافة إلى عدد من في مناطق مختلفة من ومحافظة ، وذلك في إطار خطة استباقية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

وأسفرت "هذه الجولات عن تنظيم محاضر ضبط بحق خمس مؤسسات كبرى نتيجة رفع الأسعار بشكل غير مبرّر، كما تم أخذ تعهّدات خطية من عدد من الشركات ونقاط البيع الأخرى للالتزام بنسب الأرباح المحددة قانوناً وعدم استغلال الظروف لفرض زيادات غير مبرّرة، تحت طائلة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وصولاً إلى الإحالة إلى المختص عند الاقتضاء".

واكدت الوزارة أن "مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع مصالح الاقتصاد والتجارة في مختلف المحافظات، ستواصل حضورها الميداني اليومي، لا سيما خلال شهر والصوم المبارك، للتشدد في مراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومنع أي محاولات لاستغلال المناسبتين أو الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين".

كما دعت "جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو زيادة غير مبرّرة في الأسعار عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك، بما يتيح متابعة الشكوى بشكل مباشر وسريع، عبر الرابط التالي:https://consumer-protection.economy.gov.lbأو عبر تحميل تطبيق والتجارة على الهواتف الذكية: https://apps.apple.com/app/id6483808579MOET Digital Services".

وختمت: "إن تعاون المواطنين يشكّل ركيزة أساسية في تكامل العمل الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأسواق، والوزارة مستمرة في أداء دورها في حماية المستهلك وصون انتظام الأسعار في مختلف المناطق ".