أمل وحزب الله: تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الإقليمية

أكدت قيادتا حركة "أمل" – إقليم الجنوب، والمنطقة الثانية في " "، متانة العلاقات التحالفية بين حركة "أمل" و"حزب الله" في مختلف الاستحقاقات، وعلى استمرار العمل لتطوير صيغ التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، لا سيما في مقاربة الاستحقاق النيابي المرتقب.

وشددت في اجتماع مشترك على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، ورفض أي محاولة للتمديد أو التأجيل أو تعطيل هذا الاستحقاق الحيوي، لما يمثّله من أهمية في إعادة إنتاج الحياة السياسية وتعزيز المسار الديموقراطي في ".

كما أكد المجتمعون "ضرورة تعزيز مناخات التعاون وترسيخ وحدة الصف، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، في ظل تصاعد العدوانية والانتهاكات اليومية للسيادة الوطنية، وما تشهده بعض المناطق من اعتداءات واستهدافات للأحياء السكنية".

وفي السياق ذاته، جدّدت القيادتان "مطالبتهما والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالوفاء بالتزاماتها، والعمل على إلزام بوقف اعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من الأراضي والنقاط التي لا تزال تحتلها في الجنوب، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين".

ودعت "الحكومة اللبنانية إلى المضي قدماً في تلبية احتياجات أبناء القرى الحدودية، بما يمكّنهم من الصمود في أرضهم، وإطلاق ورشة شاملة لإعادة إعمار ما خلّفه العدوان، تأكيداً على التمسك بالحقوق الوطنية وتعزيز مقومات الثبات والاستقرار".

وتوقف المجتمعون امام "التهديدات الامريكية والاسرائيلية للجمهورية الاسلامية في ، حيث اكدوا إدانتهم وشجبهم لهذه التهديدات لما تشكله من ممارسة عدوانية للنيل من الجمهورية الاسلامية ومحاولة اخضاعها"، ورأوا أن أي "استهداف لها يهدد امن المنطقة واستقرارها".

وإذ أعرب المجتمعون عن "ثقتهم بإيران شعبا وقيادة وعلى رأسها الامام السيد علي الخامنئي اكدوا وقوفهم الى جانب الجمهورية الاسلامية وحقها بالدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها". وأشاروا إلى أن "كل هذه التهديدات ما كانت لتكون لولا وقوف ايران مع المحقة لشعوب المنطقة وعلى رأسها القضية المركزية فلسطين".