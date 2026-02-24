تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

لقاء بين رئيس الكتائب ووفد من رابطة مخاتير المتن الشمالي

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:20
لقاء بين رئيس الكتائب ووفد من رابطة مخاتير المتن الشمالي
 استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، رابطة مخاتير المتن الشمالي برئاسة المختار أمين الخوري، في لقاء خُصّص لبحث شؤون المتن وسبل تعزيز العمل البلدي والخدماتي في المنطقة.

‎وحضر اللقاء عدد من أعضاء رابطة مخاتير المتن الشمالي والأمين العام وليد فارس، حيث جرى التداول في أوضاع القرى والبلدات والتحديات التي تواجه الأهالي، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به المخاتير في متابعة شؤون المواطنين اليومية.‎

الجميّل تمنى التوفيق للرابطة في مسيرتها، مشيداً ب"الدور الأساسي الذي يؤديه المخاتير في تلبية حاجات أهالي المتن ومتابعة قضاياهم"، مؤكداً أهمية "تكاتف الجهود لما فيه مصلحة أبناء المنطقة".

‎كما تم التطرق إلى سبل تفعيل دور الرابطة على المستويين الخدماتي والإنمائي، بما يساهم في تحسين واقع القرى والبلدات وخدمة أبناء المتن الشمالي.‎

وفي ختام اللقاء، شكرت الرابطة الجهود التي قام بها رئيس حزب الكتائب اللبنانية في الاجتماع الذي عُقد في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ في المقر في بكفيا والذي جمع مخاتير المتن، منوّهةً بدوره في "تعزيز أجواء الوفاق التي أسهمت في تكوين هذه الرابطة الجامعة وترسيخ التعاون في ما بينهم".

توافق سياسي واسع على لائحة رابطة مخاتير المتن الشمالي
رابطة مخاتير المتن استنكرت الإعتداء على مختار قرنة الحمرا فيليب طعمة
وفد من الهيئة الإدارية الجديدة في رابطة مخاتير قضاء النبطية زار الترك
لقاء بين دريان ووفد من المنتدى الاسلامي الوطني
